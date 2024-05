El Animal López analizó la histórica clasificación de Temperley

El Animal del gol, el que metió la cabeza entre las piernas para que la pelota le quedara a Martínez, el emblema del Celeste, ese chico de Fiorito que tiene a Temperley tatuado en la piel es el mejor exponente a la hora de explicar cómo se toma lo logrado ante el Millonario. "Es algo histórico tanto en lo personal como para el club. Ganarle a River, dejarlo afuera de la Copa Argentina no se da todos los días, tuvimos el honor y la suerte de poder lograrlo. Hicimos un gran partido desde el primer minuto, no nos superaron en ningún momento y estuvimos en partido hasta el último momento", remarcó el ídolo en diálogo La Unión.

Coreado en todos los partidos, héroe de niños y niñas, el Animal es un producto genuino del club y, más allá de su rol como jugador, abrió las puertas de su historia personal para hablar de un triunfo que todavía se siente en Turdera. "Soy hincha del club, salí de acá, he peleado el descenso dos veces, tuve la suerte también otras dos. Lo conozco desde cuando no éramos nada y hasta no teníamos cancha para entrenar, el club fue avanzando institucionalmente, viví todo ese momento. Estoy orgulloso de mí y este grupo, nosotros venimos del barro", explicó.