"El club tiene las condiciones para dar un salto de calidad", afirmó Sebastián López

En medio de las especulaciones sobre posibles altas, bajas y renovaciones, la dirigencia del CALA tendrá charlas en las próximas semanas con el entrenador Leonardo Lemos para intentar extender su vínculo de cara a 2026. Además, por contrato, seguirán vistiendo la camiseta Milrayitas los futbolistas Franco Rodríguez, Matías González, Nazareno Fernández Colombo y Facundo Echeverría. Se aguarda por algunas renovaciones más para cerrar la base del plantel de cara al mercado de pases de enero.

En diálogo con Deportes del Sur, el capitán expresó su satisfacción por el acuerdo: "Me siento cómodo en este club y por eso decidí continuar. Sabíamos que la Primera Nacional era una categoría muy difícil, pero por suerte pudimos lograr el principal objetivo que era mantenernos en la divisional", declaró.

Con la permanencia asegurada, el arquero ya piensa en el futuro con ambición. "Ahora tenemos que planificar bien lo que será el próximo campeonato. En el 2026 queremos apostar a pelear algo importante, creo que el periodo de adaptaciones lo cumplimos con creces y personalmente siento que el club tiene las condiciones para dar un salto de calidad", concluyó Sebastián López.