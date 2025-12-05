El Concejo Deliberante de Lomas aprobó por amplia mayoría el Presupuesto 2026

El cálculo de gastos y recursos para el ejercicio próximo, contó con el respaldo de 18 ediles, la totalidad de la bancada de Unión por la Patria más los concejales radicales y del PRO, que aprobaron en general, pero rechazaron las facultades delegadas. Los ediles de la Libertad Avanza y la Coalición Cívica-ARI rechazaron el proyecto.

En el Presupuesto, se detalla que el área de Servicios Públicos contará con 74.498 millones; Salud, 69.667 millones; Obras Públicas, 65.548 millones; Desarrollo Social, 61.113 millones; y Seguridad y Justicia, 41.095 millones.

El oficialismo defendió la proyección presupuestaria para el año próximo y brindó un fuerte espaldarazo al proyecto del intendente Federico Otermín. "Este presupuesto es la respuesta política de un Municipio que se niega a arrodillarse al ajuste, que se niega a descontinuar las obras cuando el Gobierno de Milei las paraliza. Tenemos un intendente con coraje y con la decisión de no dejar solo a nuestro pueblo", enfatizó el concejal Gastón Lasalle, presidente del bloque de UxP.

Su par de bancada Mariela Gómez también justificó el cálculo de recursos, señalando que los ejes son desarrollo humano, inversión en obras, empleo local y sustentabilidad ambiental, y que busca «reducir las desigualdades y garantizar derechos». Desde la oposición, tanto desde el Pro como los libertarios criticaron la iniciativa por un recorte en el área de Salud del orden del 12 por ciento, según estimaron. "Los mismos que marchaban por el Garrahan hoy recortan su propio presupuesto de Salud", chicaneó Andrea Martín, concejal de LLA.

Al término de la sesión, la novena del año, se brindó un reconocimiento a los concejales que finalizaron su mandato, por su compromiso, trabajo y dedicación a lo largo de estos años en el cuerpo legislativo.

Previo a la sesión ordinaria en la que se aprobó el Presupuesto, se llevó a cabo la Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes, que aprobó con 30 votos a favor y 17 en contra las ordenanzas Fiscal e Impositiva para el 2026, que prevén una actualización de un 30 por ciento en los impuestos municipales, que pasarán (en el caso de la Tasa de Servicio Generales) de tributar 12.936 pesos a 16.817 pesos en la categoría más baja.

Con fuertes debates entre el oficialismo y los distintos bloques opositores, el recinto dio luz verde al expediente que, entre otros ítems, fija el valor del módulo en 980,51 pesos, un incremento de más del 35 por ciento en comparación con el valor vigente. Lasalle, defendió el expediente y aseguró que la suba dispuesta en las tasas municipales no es «desmedida» ni «caprichosa» y justificó que el aumento tiene como fin garantizar el funcionamiento de los servicios básicos de la comuna.