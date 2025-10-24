El equipo de deportes de Quilmes se metió en el Top 5 en los Juegos Bonaerenses

El deporte adaptado tuvo un rol protagónico en el resultado final, con importantes logros en atletismo y natación, donde los atletas sumaron varias preseas doradas. Las categorías de natación convencional también se destacaron al aportar numerosos títulos en distintas edades y estilos, consolidando a la delegación como una de las más fuertes en esta disciplina.

El handball playa fue otro de los puntos altos, con excelentes actuaciones en las ramas masculina y femenina que se tradujeron en medallas de oro en distintas categorías juveniles. Además, patín, judo, tenis de mesa, softbol y bádminton también contribuyeron al medallero con destacadas participaciones y primeros puestos.

En el plano cultural, Quilmes sumó preseas doradas en teatro, literatura (poesía) y solista vocal, reafirmando la potencia artística local dentro de los Juegos. Con estos resultados, Quilmes volvió a ubicarse entre los distritos más destacados de la Provincia de Buenos Aires, consolidando su lugar de protagonismo en el evento deportivo y cultural más importante del año.