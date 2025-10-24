El equipo de deportes de Quilmes se metió en el Top 5 en los Juegos Bonaerenses

Los atletas cerraron su participación en la competición provincial con 61 preseas, con destacadas actuaciones en deporte adaptado, la natación y el handball.
La delegación quilmeña finalizó su participación en la edición 2025 de los Juegos Bonaerenses con un notable balance de 61 medallas en total, lo que le permitió ubicarse en la quinta posición general del medallero. La clasificación final estuvo liderada por General Pueyrredon, seguido por Almirante Brown, Lomas de Zamora y La Matanza. Los deportistas y artistas de Quilmes brillaron en múltiples disciplinas.
El deporte adaptado tuvo un rol protagónico en el resultado final, con importantes logros en atletismo y natación, donde los atletas sumaron varias preseas doradas. Las categorías de natación convencional también se destacaron al aportar numerosos títulos en distintas edades y estilos, consolidando a la delegación como una de las más fuertes en esta disciplina.
El handball playa fue otro de los puntos altos, con excelentes actuaciones en las ramas masculina y femenina que se tradujeron en medallas de oro en distintas categorías juveniles. Además, patín, judo, tenis de mesa, softbol y bádminton también contribuyeron al medallero con destacadas participaciones y primeros puestos.
En el plano cultural, Quilmes sumó preseas doradas en teatro, literatura (poesía) y solista vocal, reafirmando la potencia artística local dentro de los Juegos. Con estos resultados, Quilmes volvió a ubicarse entre los distritos más destacados de la Provincia de Buenos Aires, consolidando su lugar de protagonismo en el evento deportivo y cultural más importante del año.
