El Flaco López, otro hombre de la cantera de Lanús para la Selección

El atacante de 24 años recibió su primer llamado y podría hacer su presentación con la camiseta celeste y blanca en la antesala del Mundial que tendrá lugar el próximo año en Estados Unidos, México y Canadá, con la ilusión de revalidar las credenciales del título en Qatar en 2022.

El correntino atraviesa un gran presente en el Verde Brasil, con 15 goles en 42 partidos en la actual temporada entre certamen doméstico y Copa Libertadores, donde el elenco del país vecino es uno de los grandes candidatos a llevarse la corona.

El conjunto paulista marcha segundo en el Brasileirao y este jueves definirá su serie de octavos de final de la torneo más importante del continente tras haber goleado 4 a 0 en la ida en Lima a Universitario de Perú, con dos tantos del ex Granate.

El Flaco hizo su debut en Primera División en 2021 con la camiseta de Lanús. Sus goles llamaron la atención en el mercado local y en varias ocasiones se mencionó un presunto interés de Marcelo Gallardo por llevarlo a River, aunque el pase no se concretó y su salida se dio directo hacia Brasil en 2022.

Desde su llegada al Palmeiras, López ganó dos veces el certamen de elite (2022 y 2023), una Supercopa de Brasil (2023) y un campeonato paulista (2024).

Nacido en Corrientes, el delantero llegó a Independiente a los 9 años pero una lesión en la cadera cuando estaba en Sexta División lo hizo replantearse su continuidad en el fútbol, aunque sus ganas de seguir fueron más fuertes. Posteriormente quedó libre del Rojo y llegó a Lanús. De hecho, ya representando al club de la región, antes de subir a la plantilla principal tuvo un paso a préstamo por el Club Atlético Colegiales de Tres Arroyos de la Liga Regional, donde ganó rodaje y confianza.

El atacante estará expectante a la publicación de la lista definitiva para los partidos ante Venezuela y Ecuador, que marcarán el cierre de la participación de la Selección Argentina en las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026, certamen al que ya logró la clasificación.

Pero no será el único a disposición del DT campeón del mundo, porque el otro surgido en Lanús que se muestra en la nómina es Julio Soler, defensor del Bournemouth de Inglaterra, que ya fue convocado en los meses previos pero que ahora intentará sumar minutos de fútbol en cancha junto a Lionel Messi y compañia.