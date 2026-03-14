El futuro de la línea 148, sin definiciones y con numerosas dudas

En la misma recordaron que su propuesta contempla racionalizar la línea 148, en coincidencia con los estudios realizados por las áreas técnicas de ese organismo estatal; incorporar al personal de la prestataria caducada hasta alcanzar una proporción de 2,9 trabajadores por vehículo incorporado; y garantizar a través de la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA) de la que forman parte, a todos los trabajadores, a ser distribuido en otras firmas afiliadas, respetando la antigüedad y categoría laboral.

A continuación cuestionaron la propuesta de Misión Buenos Aires, y recordaron que se le adjudicó a esa firma un nuevo recorrido -en referencia a la línea 197- en vez de racionalizar el corredor, y a generar la inviabilidad definitiva de la línea 148 "y la partida de defunción de El Nuevo Halcón".

De tal manera hicieron referencia a que desde el 1 de setiembre del año pasado, varios de los ramales de la línea 129 -que cobra una tarifa de media distancia (denominada suburbana grupo II)- se transformaron en la línea 197, con una tarifa idéntica a las de otras líneas urbanas (técnicamente, suburbana grupo I), una medida que fue impugnada por Expreso Quilmes.

Luego los representantes de esa empresa y de San Vicente advirtieron que la propuesta de Misión Buenos Aires contemplaría que los ramales a Solano -considerados los menos rentables- quedarían a cargo de la Línea 22 Sociedad Anónima (que opera la línea 22 que une Retiro con Quilmes) y puso en duda que pague los salarios caídos. Además consideraron que de aceptarse pondría en situación de crisis a la línea 98 de Expreso Quilmes.

En El Nuevo Halcón se desempeñan 500 trabajadores a los que -se denunció- se les debe el medio aguinaldo de diciembre y los sueldos de enero y febrero. Para hacer frente a esa deuda, la empresa decidió vender su cabecera ubicada en avenida 12 de Octubre 3610 casi avenida Mosconi en Quilmes. La firma venía afrontando una complicada situación económica desde hacía meses, que provocó el deterioro del servicio, a raíz de la falta de unidades, al tiempo que su personal realizó varias medidas de fuerza que paralizaron la línea 148 durante varios días.