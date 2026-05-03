Policiales |

Extraditan a Pequeño J por el triple crimen narco y será indagado en Morón

El acusado llegará al país bajo custodia y declarará ante la Justicia por la causa del brutal asesinato en Florencio Varela ligado al tráfico ilegal.

Tony Janzen Valverde Victoriano, conocido como “Pequeño J”, será extraditado este lunes a la Argentina acusado de participar en un triple crimen vinculado al narcotráfico. El imputado arribará por la tarde al Aeropuerto Internacional de Ezeiza en un operativo a cargo de la Policía Federal y quedará inmediatamente bajo custodia judicial. Conocé los detalles.

Según confirmaron fuentes oficiales, el martes será trasladado al Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de Morón, donde deberá prestar declaración indagatoria ante el juez Jorge Ernesto Rodríguez. La Justicia busca determinar su rol dentro de una estructura criminal organizada y avanzar en la causa.

ADEMÁS: Tres muertos por un brote de hantavirus en un crucero que partió de Ushuaia

La investigación lo señala como integrante de una organización dedicada al tráfico de estupefacientes que habría planificado un ataque para recuperar un cargamento de droga presuntamente robado. En ese contexto, el 19 de septiembre de 2025 fueron secuestradas Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi, maniatadas, golpeadas y sometidas a torturas antes de ser asesinadas.

"Fue tan violento lo que hizo Pequeño J que el resto de las organizaciones decidieron entregarlo", dijo el ministro Alonso.
Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi, las víctimas del crimen en Florencio Varela.

Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi, las víctimas del crimen en Florencio Varela.

Aparecen en esta nota:

Te puede interesar:

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados