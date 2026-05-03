Extraditan a Pequeño J por el triple crimen narco y será indagado en Morón

La investigación lo señala como integrante de una organización dedicada al tráfico de estupefacientes que habría planificado un ataque para recuperar un cargamento de droga presuntamente robado. En ese contexto, el 19 de septiembre de 2025 fueron secuestradas Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi, maniatadas, golpeadas y sometidas a torturas antes de ser asesinadas.