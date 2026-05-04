Triple Crimen de Florencio Varela: "Pequeño J" ya está en el país y será indagado

Valverde había sido detenido en Lima meses atrás, luego de permanecer prófugo tras huir del país por Bolivia. De acuerdo con los investigadores, el proceso de extradición se extendió por los tiempos administrativos del sistema judicial peruano. Su captura permitió avanzar sobre uno de los principales sospechosos del entramado criminal.

La causa también apunta a una organización vinculada al narcotráfico que habría ordenado el ataque para recuperar droga o dinero. En ese contexto, los investigadores buscan determinar el rol específico de Pequeño J dentro de la estructura. Aún hay otros implicados y prófugos que forman parte de la investigación.

El expediente incluye a más de una decena de imputados y en las últimas semanas se sumaron nuevos sospechosos. Mientras tanto, la Justicia continúa reconstruyendo la cadena de responsabilidades, y la indagatoria será clave para definir los próximos pasos del proceso judicial.