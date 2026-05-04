Triple Crimen de Florencio Varela: "Pequeño J" ya está en el país y será indagado

El acusado llegó desde Perú bajo fuerte custodia y quedó alojado en el penal de Marcos Paz, mientras avanza la causa por los asesinatos ocurridos en septiembre pasado. El juez Ernesto Rodríguez lo indagará este martes.
Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, fue extraditado este lunes a la Argentina desde Perú y quedó a disposición de la Justicia por el Triple Crimen narco de Florencio Varela. El acusado aterrizó en la Base Aérea de El Palomar a bordo de un avión de la Fuerza Aérea, tras un operativo coordinado por fuerzas federales e Interpol. Su llegada marca un punto clave en la investigación de uno de los casos más graves de los últimos años.
Tras su arribo, fue trasladado bajo un estricto dispositivo de seguridad y alojado en el penal de Marcos Paz, donde permanecerá detenido. Este martes será indagado por videollamada por el juez Jorge Ernesto Rodríguez, a cargo del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de Morón. Enfrenta cargos que contemplan prisión perpetua en caso de ser condenado.
El expediente lo acusa de privación ilegal de la libertad agravada y homicidio criminis causa con violencia de género, en un expediente que investiga los asesinatos de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi. Según las pesquisas, las víctimas fueron secuestradas, torturadas y asesinadas en septiembre de 2025, en un caso que generó fuerte impacto social por su extrema violencia.
Valverde había sido detenido en Lima meses atrás, luego de permanecer prófugo tras huir del país por Bolivia. De acuerdo con los investigadores, el proceso de extradición se extendió por los tiempos administrativos del sistema judicial peruano. Su captura permitió avanzar sobre uno de los principales sospechosos del entramado criminal.
La causa también apunta a una organización vinculada al narcotráfico que habría ordenado el ataque para recuperar droga o dinero. En ese contexto, los investigadores buscan determinar el rol específico de Pequeño J dentro de la estructura. Aún hay otros implicados y prófugos que forman parte de la investigación.
El expediente incluye a más de una decena de imputados y en las últimas semanas se sumaron nuevos sospechosos. Mientras tanto, la Justicia continúa reconstruyendo la cadena de responsabilidades, y la indagatoria será clave para definir los próximos pasos del proceso judicial.
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