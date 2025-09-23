El handball masculino de Argentino de Quilmes busca dar vuelta la página

El elenco dirigido por Pablo Maiorano tropezó esta vez contra un adversario importante, en un contexto de una actuación deslucida y de bajo rendimiento.

Villa Modelo fue superior al criollo en los primeros minutos de juego, con un tramo inicial de 12 a 7, y esa ventaja de cinco puntos se mantuvo hasta el agónico final, en el que el equipo de la Barranca no pudo remontar.

Cuando restan ocho partidos, el Mate sabe que no puede dejar más puntos en el camino: Está quinto y los cuatro primeros ascienden a Primera División. En la próxima jornada, el Criollo visitará al poderoso Handball Hurlingham, el domingo 27 a las 19.45