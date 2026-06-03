El intendente de Morón, en el momento más difícil de su gestión

Justamente a fines de marzo, cuando se fracturó el oficialismo, este medio advirtió que esa situación iba a generar numerosas complicaciones a Ghi para gobernar. Además, si los ediles no estuvieran conformes con sus contestaciones en la interpelación y lo suspendieran, en su reemplazo asumiría Diego Spina, del sabbatellismo.

Spina aseguró en la última sesión del Concejo Deliberante que varios funcionarios del ex intendente del PRO Ramiro Tagliaferro (entre 2015 y 2019) ocupan actualmente cargos en la gestión de Ghi, y consideró que "es muy probable que el intendente no concurra al Concejo y envíe" a esas autoridades.

De tal manera Spina hizo referencia al secretario de Seguridad Damián Cardoso, diputado provincial del PRO entre 2007 y 2011; el secretario de Desarrollo Urbano Guillermo Pascuero, secretario de Obras Públicas durante la intendencia de Tagliaferro; el director de la Unidad de Gestión Comunitaria (UGC) 2 de Haedo, Gerardo Calabria, subsecretario de Control y Convivencia Urbana también durante la gestión de Tagliaferro; y el subsecretario de Deportes Jorge Vivas, que desempeñó idéntico cargo con Tagliaferro.

La interna entre los sectores que llegaron al gobierno por Unión por la Patria quedó al rojo vivo: la agrupación La Patria es el Otro Morón señaló a través de un comunicado difundido en sus redes sociales: "Repudiamos el oportunismo de los concejales que, respondiendo a la conducción de Martín Sabbatella y traicionando el mandato popular, votaron junto a la derecha la interpelación a un intendente", agregando que la medida se adoptó "en una sesión donde incluso se mencionó la posibilidad de destitución". E inmediatamente enfatizaron: "No vamos a permitir que se intente cambiar por escritorio lo que no pudieron conseguir por las urnas".

Mientras tanto, los vecinos de Morón, en su mayoría ajenos a la confrontación intestina advierten que se acentúan los problemas en el distrito: desde baches que cada vez se hacen más grandes y se rellenan con cascotes -que aparecieron en algunos casos en sectores de pavimento reparados por contratistas durante la gestión de Lucas Ghi- y graves deficiencias en el Hospital Municipal.