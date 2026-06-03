El intendente de Morón, en el momento más difícil de su gestión

Mañana jueves es el día límite para que Lucas Ghi, o el funcionario que designe, concurra al Concejo Deliberante para responder las preguntas sobre el escándalo que significó el hallazgo de más de medio kilo de cocaína en la casa de Luna Ortigoza, quien era funcionaria y permanece prófuga.
Mañana jueves el intendente de Morón Lucas Ghi -o el funcionario que designe, posiblemente el secretario de Seguridad Damián Cardoso, que fue diputado provincial por el PRO entre 2007 y 2011- deberá concurrir al Concejo Deliberante para responder por el escándalo que se generó por el descubrimiento de más de medio kilo de cocaína en la vivienda de quien era funcionaria, quien se encuentra prófuga al igual que su pareja.
El allanamiento el viernes 22 de mayo en la casa de Luna Ortigoza, que era la directora del Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad, cuya captura solicitó la justicia ante la presunción de que integraba una banda que se dedicaba a la venta de droga al menudeo, llevó a la oposición y a los cinco ediles que responden al ex intendente Martín Sabbatella a citar al jefe comunal.
Tal situación agudizó la grave crisis política que enfrenta Ghi, ya que su bloque en el Concejo Deliberante de 24 integrantes tiene apenas 6 miembros. Y 48 horas después, el oficialismo moronense sufrió otro duro golpe: imitando la votación previa, el sabbatellismo junto a La Libertad Avanza y el PRO rechazó la Rendición de Cuentas 2025. En su tratamiento se reveló que el Municipio tiene una deuda de casi 8 millones de dólares con la empresa a cargo de la recolección de residuos.
La interpelación abre serias dudas sobre el futuro de Lucas Ghi al frente de la intendencia: si las respuestas sobre la narco funcionaria no satisfacen a los concejales, podrían decidir la creación de una comisión investigadora y su suspensión. Y en tal caso asumiría Diego Spina, primer concejal electo de la lista que llevó a Ghi al frente del municipio, que responde a Sabbatella.
Justamente a fines de marzo, cuando se fracturó el oficialismo, este medio advirtió que esa situación iba a generar numerosas complicaciones a Ghi para gobernar. Además, si los ediles no estuvieran conformes con sus contestaciones en la interpelación y lo suspendieran, en su reemplazo asumiría Diego Spina, del sabbatellismo.
Spina aseguró en la última sesión del Concejo Deliberante que varios funcionarios del ex intendente del PRO Ramiro Tagliaferro (entre 2015 y 2019) ocupan actualmente cargos en la gestión de Ghi, y consideró que "es muy probable que el intendente no concurra al Concejo y envíe" a esas autoridades.
De tal manera Spina hizo referencia al secretario de Seguridad Damián Cardoso, diputado provincial del PRO entre 2007 y 2011; el secretario de Desarrollo Urbano Guillermo Pascuero, secretario de Obras Públicas durante la intendencia de Tagliaferro; el director de la Unidad de Gestión Comunitaria (UGC) 2 de Haedo, Gerardo Calabria, subsecretario de Control y Convivencia Urbana también durante la gestión de Tagliaferro; y el subsecretario de Deportes Jorge Vivas, que desempeñó idéntico cargo con Tagliaferro.
La interna entre los sectores que llegaron al gobierno por Unión por la Patria quedó al rojo vivo: la agrupación La Patria es el Otro Morón señaló a través de un comunicado difundido en sus redes sociales: "Repudiamos el oportunismo de los concejales que, respondiendo a la conducción de Martín Sabbatella y traicionando el mandato popular, votaron junto a la derecha la interpelación a un intendente", agregando que la medida se adoptó "en una sesión donde incluso se mencionó la posibilidad de destitución". E inmediatamente enfatizaron: "No vamos a permitir que se intente cambiar por escritorio lo que no pudieron conseguir por las urnas".
Mientras tanto, los vecinos de Morón, en su mayoría ajenos a la confrontación intestina advierten que se acentúan los problemas en el distrito: desde baches que cada vez se hacen más grandes y se rellenan con cascotes -que aparecieron en algunos casos en sectores de pavimento reparados por contratistas durante la gestión de Lucas Ghi- y graves deficiencias en el Hospital Municipal.
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