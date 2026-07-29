Inauguraron una base policial con 100 nuevos efectivos en Lomas de Zamora

Del acto también participaron la ministra de Ambiente provincial, Daniela Vilar; sus pares de Seguridad, Javier Alonso; de Infraestructura, Gabriel Katopodis, y de Salud, Nicolás Kreplak a quien Otermín le agradeció especialmente por la entrega de dos nuevas ambulancias para el Sistema de Emergencias de la Comunidad (SEC) de Lomas.

Para finalizar, el jefe comunal lomense envió un mensaje de apoyo directo a los agentes de la nueva base y convocó a todos los poderes a comprometerse con la seguridad ciudadana: "Agradecemos profundamente a cada policía y a sus familias por arriesgar la vida todos los días por la tranquilidad de nuestro pueblo. Pero en esto todos tienen que aportar, también el Poder Judicial, para que las cosas funcionen y no tengamos la puerta giratoria. Desde este Municipio y este Gobierno de la Comunidad van a encontrar un Intendente a disposición para acompañar cada paso que den en favor de las familias de Lomas de Zamora", concluyó.

Por su parte Kicillof recordó la billonaria deuda que el Gobierno Nacional mantiene con la provincia de Buenos Aires, y pidió que “que termine de una vez por todas con los discursos marketineros y ponga los recursos que le robó a la Provincia. Después hablen lo que quieran, pero primero que le devuelvan a los 17 millones de bonaerenses los recursos que se llevaron, que hoy contribuirían a esta transformación profunda que estamos dando a la Policía”.

Por último, el mandatario provincial destacó la labor de la ministra Vilar al frente de la cartera ambiental, y sostuvo que muchos de los programas que se están implementando a nivel provincial comenzaron en Lomas. Kicillof también agradeció la colaboración del Gobierno de la Comunidad de Lomas para la puesta en marcha de la Base UTOI y destacó las palabras de Otermín: "Como decía Fede, no tenemos que resignarnos ni acostumbrarnos. Argentina tiene recursos, universidades, científicos y un pueblo de trabajo y sacrificio. Lo que nos toca ahora es exigir trabajo, producción, educación y dignidad para la Provincia y para el país. Muchísimas gracias, felicitaciones y a no bajar los brazos.", finalizó Kicillof.