El Municipio de Lomas impulsa la alfabetización digital

La iniciativa, coordinada por la Secretaría de Educación en conjunto con las organizaciones especialistas Chicos.Net y HumanAI, tiene como objetivo principal dotar a los maestros y profesores de herramientas críticas para mediar el uso de ess tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La importancia de capacitar a los docentes en IA reside en que esta tecnología ya no representa una tendencia futura, sino una realidad cotidiana que redefine la producción de conocimiento.

En un contexto donde los estudiantes acceden de forma masiva a herramientas generativas, la formación docente permite pasar de una postura de resistencia o prohibición a una de guía y pensamiento crítico. Al comprender el funcionamiento de la IA, el educador puede diseñar experiencias de aprendizaje más personalizadas, optimizar sus tiempos de planificación y, fundamentalmente, enseñar a los alumnos a utilizar estas herramientas de manera ética y responsable.

La oferta académica se estructuró en tres ejes que responden a las diferentes etapas de apropiación tecnológica: Inmersión IA: Un curso introductorio diseñado para docentes de nivel primario y secundario, enfocado en comprender qué es la IA y cuáles son sus alcances pedagógicos iniciales. Guía básica para la escritura de prompts: Orientado a la parte técnica y creativa, este curso enseña a los educadores a redactar instrucciones precisas para obtener resultados de calidad de las herramientas de IA, mejorando la interacción con los modelos de lenguaje. Y ¡Saquen una hoja! ¿Cómo evaluar en tiempos de IA?: Exclusivo para el nivel secundario, este trayecto aborda uno de los mayores dilemas actuales: la redefinición de las consignas de evaluación para que sigan siendo instancias de aprendizaje genuino frente a la capacidad de síntesis de la IA.

El programa destaca por su modalidad flexible, permitiendo que cada docente avance a su propio ritmo a través de un entorno formativo virtual, facilitando la compatibilidad con el calendario escolar. El trayecto formativo incluye un webinar de apertura para nivelar conceptos, trabajo práctico en el campus virtual y un cierre presencial donde se otorgarán los certificados oficiales.

Desde la Secretaría de Educación señalaron que el ciclo de formación busca que la tecnología se integre de manera "significativa", asegurando que el centro del proceso siga siendo el vínculo pedagógico y el desarrollo del pensamiento humano. Los docentes interesados en sumarse a esta propuesta pionera pueden formalizar su inscripción a través del formulario digital oficial: Inscripción Formación IA Lomas.