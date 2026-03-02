Debate y participación ciudadana por nuevo emprendimiento urbano en Ezeiza

El encuentro, realizado en el Club Portugués, buscó establecer un canal de diálogo entre los desarrolladores, las autoridades locales y la comunidad para evaluar la transformación del predio ubicado sobre la calle Sargento Cabral, donde anteriormente funcionaba el Esperanza Golf Club. El proyecto, impulsado por el Grupo Portland, propone una infraestructura de gran escala integrada por cuatro torres de uso mixto. El complejo incluye unidades de departamentos, locales comerciales y áreas de servicios esenciales.

Según los detalles técnicos brindados durante la jornada, la obra no solo reconfiguraría el paisaje urbano de la localidad, sino que también se posicionaría como un dinamizador económico mediante la generación de empleo para trabajadores de la región. Uno de los puntos centrales de la audiencia fue la intervención de la Asociación de Usuarios y Emprendedores del Sur (ADUES). Su presidente, Ricardo Varela, manifestó una postura favorable al desarrollo económico, aunque condicionada a una planificación responsable.

"No estamos para frenar el crecimiento, sino para conducirlo. Pero las grandes obras de infraestructura que exigen este avance no pueden salir del bolsillo del vecino", enfatizó el referente. Desde ADUES se hizo hincapié en que la ampliación de las redes de agua, cloacas, gas y electricidad debe ser financiada por las empresas prestatarias y por los propios desarrolladores inmobiliarios.

En tanto, el planteo principal de los residentes y las fuerzas vivas de la ciudad giró en torno a evitar la saturación de los servicios públicos existentes, exigiendo que el crecimiento edilicio sea acompañado por inversiones que garanticen la calidad de vida de quienes ya habitan la zona.

Durante la reunión, liderada por representantes de las áreas de Gobierno y Gestión Ambiental, se abordaron diversos ejes temáticos que preocupan a la comunidad: Impacto ambiental: Evaluación de la compatibilidad del proyecto con las normativas vigentes y el cuidado de los ecosistemas locales. Gestión del tránsito: Análisis de cómo la incorporación de un complejo de esta magnitud afectará la circulación vial en las arterias principales de Canning. Espacios verdes: Preservación de áreas de absorción y esparcimiento en una localidad que históricamente se ha caracterizado por su entorno natural.

Las autoridades se encargaron de recoger las inquietudes y brindaron detalles sobre el seguimiento técnico que se realizará al proyecto. La audiencia funcionó como un "termómetro" social sobre las expectativas de una localidad en plena expansión territorial que busca equilibrar el dinamismo económico con la sustentabilidad.

Tras el cierre de esta instancia de participación ciudadana, las áreas técnicas correspondientes deberán evaluar las sugerencias y dudas planteadas para determinar las condiciones bajo las cuales se otorgarán los permisos definitivos. El objetivo final es que el desarrollo de Distrito Canning se integre de manera armónica al tejido urbano, cumpliendo con las exigencias de infraestructura que demanda una ciudad en constante evolución.