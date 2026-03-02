Realizarán inversión millonaria para fortalecer la salud mental en Lomas

Durante la jornada, de la que también participaron el intendente Federico Otermín; la viceministra de Salud, Alexia Navarro, y la subsecretaria de Salud Mental, Consumos problemáticos y Violencias, Julieta Calmels, se otorgó una camioneta para potenciar la labor de los Equipos Móviles de Enlace Comunitario. La unidad permitirá que profesionales interdisciplinarios realicen tareas de campo fuera de los establecimientos hospitalarios, garantizando una atención georreferenciada y de proximidad en los distintos barrios que integran la región.

El epicentro de la actividad fue el Centro de Salud Mental y Consumo Problemático Martha Brea, institución que será objeto de una importante transformación estructural. Las autoridades confirmaron el inicio de una obra de ampliación de la sala de internación que demandará una inversión de 230 millones de pesos por parte del Gobierno provincial. El proyecto permitirá pasar de las 24 camas actuales a un total de 45, fortaleciendo la capacidad de respuesta frente a casos que requieran cuidados clínicos específicos dentro del sistema público de salud local.

La incorporación de los nuevos móviles cumple un rol estratégico en la estrategia de salud mental, ya que facilita la intervención oportuna en situaciones de riesgo sin necesidad de trasladar inicialmente al paciente a una guardia. Esos equipos tienen la capacidad de evaluar cuadros clínicos en el domicilio, acompañar a las familias que presentan dificultades para acceder a los centros de atención y articular de manera directa con las fuerzas de seguridad cuando la complejidad del caso lo requiere. Este enfoque territorial busca evitar internaciones innecesarias y asegurar que el abordaje integral sea la prioridad en el esquema de atención comunitaria.

Respecto al impacto de esos dispositivos en el Conurbano, los registros oficiales indican que los Equipos Móviles de las regiones sanitarias participantes, entre las que se destaca la Región VI, han alcanzado una cobertura significativa en el último periodo. En conjunto, esos dispositivos de enlace han asistido a 4.162 personas, brindando un total de 16.582 prestaciones.

Esos indicadores reflejan la consolidación de una red de servicios que busca dar respuesta a los consumos problemáticos y las violencias de manera integral, integrando los recursos municipales de Lomas de Zamora con la infraestructura y la planificación técnica del Ministerio de Salud bonaerense.