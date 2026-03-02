Intensificaron tareas de mantenimiento escolar ante el inicio de ciclo lectivo

El objetivo del despliegue fue finalizar las obras de mantenimiento preventivo y correctivo iniciadas durante el receso estival, asegurando que los edificios de todos los niveles educativos se encuentren en condiciones operativas una vez que se resuelva la situación gremial. La jornada contó con la participación de cuadrillas municipales, equipos directivos, docentes, integrantes de las delegaciones locales y miembros de las cooperadoras escolares. Los grupos realizaron tareas de pintura tanto en interiores como en fachadas, además de reparaciones generales que complementaron la entrega de mobiliario nuevo realizada por la comuna semanas atrás.

Durante la recorrida por los establecimientos, el diputado bonaerense Mariano Cascallares remarcó que la gestión ha logrado habilitar 55 nuevos edificios educativos en el distrito, subrayando la necesidad de sostener un plan de inversión permanente en los espacios ya existentes. Los operativos de mejora se distribuyeron de manera federal en las doce localidades del partido, abarcando instituciones de educación inicial, primaria, secundaria y especial. Entre los edificios intervenidos se encuentran los jardines de infantes 949 (San José), 924 (Longchamps) y 939 (Malvinas Argentinas). En cuanto al nivel primario, las tareas se concentraron en las escuelas 67 (Claypole), 49 (Glew), 65 (Don Orione), 28 (Burzaco) y 8 (Ministro Rivadavia).

Por su parte, el nivel secundario registró avances en los colegios 28 (Rafael Calzada), 30 (Don Orione) y 21 (Malvinas Argentinas), sumándose también la Escuela de Educación Especial 506 de José Mármol y el Centro de Formación Integral 1 de Adrogué. La supervisión de las tareas estuvo a cargo del intendente interino Juan Fabiani, junto a la jefa de Gabinete, Paula Eichel, y el titular del Concejo Deliberante, Nicolás Jawtuschenko. Las autoridades destacaron que estas jornadas solidarias se repiten anualmente durante febrero como "fruto de una tarea conjunta entre el Estado local y la militancia organizada de las instituciones intermedias".