Lavezzi, a un paso de llegar a Quilmes

El futbolista aceptó la propuesta formal del Cervecero y solo resta que rescinda su vínculo contractual con su actual club, San Miguel, para poder firmar su contrato y sumarse a la disciplina en la Avenida Calchaquí.

La llegada de Lavezzi se enmarca en la búsqueda de un cambio de aire en el ataque que se propuso el club para la próxima temporada. Tal como se había informado, en la carpeta de Grelak figuraban otros delanteros como Emanuel Dening (también de San Miguel) y Florian Monzón. La inminente incorporación de Lavezzi apunta a darle a Quilmes más variantes y una mayor cuota goleadora en el área.

Esta novedad trae optimismo en un contexto donde el club sigue lidiando con problemas. El Cervecero continúa trabajando para levantar la inhibición que por el momento le impide incorporar jugadores del ámbito local, por lo que la oficialización del pase de Lavezzi podría ser un indicador de avances en la solución de ese problema.

Con esta incorporación casi cerrada, Quilmes espera destrabar otras negociaciones. El Albiazul también tiene en el radar a otros futbolistas importantes, como el defensor central Gonzalo Errecalde (Chacarita) y el zaguero David Valdez (Chaco For Ever), a quienes buscan sumar a una defensa que también necesita un cambio de aire. El objetivo es claro: armar un equipo competitivo para ser protagonista en el 2026