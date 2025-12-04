Pizzini, en el radar de Defensa y Justicia para 2026

La posibilidad de su vuelta surgió luego de que el entrenador de Vélez, Guillermo Barros Schelotto, le comunicara a varios jugadores del plantel que no los tendrá en cuenta para sus próximos proyectos. Pizzini es uno de los futbolistas que recibió la notificación de que deberá buscar un nuevo club.

Ante este panorama, desde el Halcón ya se produjo un acercamiento informal con el entorno del jugador. No obstante, en Varela se mantendrán a la expectativa, ya que se esperará ver qué tipo de ofertas recibe el futbolista, quien seguramente será pretendido por varias instituciones del fútbol argentino.

El regreso de Pizzini sería un golpe de efecto, no solo por su calidad, sino por su identificación con el club. El jugador ya vistió los colores del Halcón entre 2021 y 2022, y fue parte de la etapa más gloriosa de la institución: integró el equipo campeón de la Copa Sudamericana 2020 y de la Recopa Sudamericana 2021. Su conocimiento del club, su velocidad y su capacidad de desequilibrio lo convierten en un objetivo prioritario para el equipo de Mariano Soso.

La dirigencia del Halcón buscará avanzar en las negociaciones para concretar la vuelta de este campeón y darle un salto de calidad a su plantel ofensivo en el 2026.