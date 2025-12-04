Iván Centurión anunció su retiro del fútbol

El experimentado futbolista, uno de los que ya había sido confirmado en la lista de bajas, utilizó sus redes sociales para comunicar la decisión de colgar los botines, poniendo fin a su carrera en medio del recambio generacional que vive el Naranja.

Su anuncio se suma a la reciente despedida de Lautaro Núñez y a la de Lucas Patanelli, quien también dejó un emotivo mensaje al partir. La nómina de jugadores que no continuarán en la institución para 2026 es numerosa e incluye a Guido Nogar, Jonathan Soria, Ariel Vera, Darío Salina, Caleb Martínez, Julián Rodríguez Seguer y Gonzalo Mendiburu.

Con el retiro de Centurión, se cierra un ciclo importante para el defensor, mientras Berazategui se enfoca en la búsqueda de nuevos nombres que le permitan ser protagonista en la Primera C.

La dirigencia trabaja intensamente en la reestructuración total y, con la perspectiva en volver a calzarse el traje de protagonista en la Primera C buscará que Rodrigo Bilbao sea el conductor de un barco que pueda llegar a buen puerto y lograr el objetivo del ascenso a la B Metropolitana, como tantos hinchas fantasean en los últimos años.