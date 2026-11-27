Respecto a la Ley, el diputado provincial de La Matanza, Facundo Tignanelli, dijo que “buscamos acompañar a las familias en una situación compleja como la que se está viviendo por la política económica de Javier Milei. Hoy, miles de familias bonaerenses están endeudadas por encima de sus posibilidades para pagar tarifas y sostener su nivel de vida básico. No estamos hablando de que tomaron deudas para cambiar el auto o para comprarse una casa. Son los gastos corrientes de la familia que hoy no los pueden llevar adelante”.