Vilar advirtió que los diagnósticos indican altas probabilidades de que El Niño sea fuerte, con lluvias intensas en todo el país, saturación de los suelos y crecida de la cuenca del Paraná. La ministra también cuestionó al Gobierno nacional por no haber firmado los proyectos destinados a obtener financiamiento internacional para afrontar el fenómeno y sostuvo que la Provincia trabaja con los municipios para gestionar la situación.

Durante la jornada se exhibió una Estación Meteorológica Automática (EMA), que brinda acceso libre a información precisa para anticipar eventos climáticos extremos. La red bonaerense cuenta actualmente con 22 estaciones de este tipo y tiene previsto instalar otras 13 en la región de la cuenca del río Reconquista.

También se presentó la guía “Claves para la gestión municipal del riesgo de lluvias intensas e inundaciones”, un documento con orientaciones para que los gobiernos locales puedan abordar las consecuencias del fenómeno de El Niño.

Alonso destacó el trabajo conjunto con los equipos municipales, los bomberos y los comandos unificados para identificar indicadores de amenazas y elaborar planes de gestión del riesgo. Según precisó, ya se desarrollaron planes para cada uno de los 135 distritos de la provincia.

Las medidas forman parte del plan integral del Gobierno bonaerense frente a El Niño, que incluye el fortalecimiento del monitoreo hidrometeorológico, obras de infraestructura hidráulica, preparación de los equipos de emergencia y acciones de prevención en el ámbito rural.

Katopodis, por su parte, afirmó que la Provincia busca sostener las obras hidráulicas y de drenaje para prevenir inundaciones y proteger a las comunidades. También remarcó la importancia de mantener el trabajo con los municipios para desarrollar proyectos que mejoren la capacidad de respuesta de cada región.

De la jornada participaron el director provincial de Defensa Civil, Fabián García; las intendentas de Lezama, Myriam Mongay; de Moreno, Mariel Fernández; y la intendenta interina de Benito Juárez, María Teresa Ricci. También estuvieron los jefes comunales Esteban Sanzio (Baradero), Fernando Moreira (General San Martín), Pablo Descalzo (Ituzaingó), Lucas Ghi (Morón), Facundo Diz (Navarro), Arturo Rojas (Necochea), Sebastián Walker (Pila), Federico Achával (Pilar), Mauro Poletti (Ramallo), Román Bouvier (Rojas), Juan Andreotti (San Fernando) y Cecilio Salazar (San Pedro).