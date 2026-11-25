Entre las principales actividades institucionales se destacan encuentros con las máximas autoridades del Consejo Departamental de Seine-Saint-Denis, incluyendo a su presidente, Stéphane Troussel, y a su vicepresidenta, Pascale Labbé; con el alcalde Abdel Sadi de Bobigny, una reunión con la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), donde Mendoza presentará el Plan Hídrico Social y Ambiental de la Cuenca de los Arroyos San Francisco y Las Piedras y planteará la necesidad de acceder al crédito internacional para llevar adelante esa obra fundamental para un millón de habitantes que viven en la zona.

A su vez, fue expositora del encuentro “Luchar contra las violencias, miradas feministas de aquí y de allá” en la Bolsa de Comercio de Bobigny, y oradora principal en la 22da. exposición por el 25N Jornada "Mujeres del Mundo", realizado en el cine público interegional de Bobigny. La agenda incluye además una serie de visitas técnicas a programas y políticas que desarrolla el gobierno local.

Mendoza puntualizó que "esta invitación pone de manifiesto todo el trabajo que venimos desarrollando en Quilmes, en materia de internacionalización local y en el diseño e implementación de políticas locales con perspectiva de género". Agregó que "parte de nuestra lucha es seguir denunciando la proscripción e injusta detención de Cristina, una mujer que hoy está siendo perseguida por el sistema judicial por ser la única capaz de frenar el ajuste y el saqueo del gobierno de Milei".