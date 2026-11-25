La diputada provincial e intendenta del distrito en uso de licencia lo obtuvo del Ministerio de Europa y de Asuntos Exteriores de Francia, país al que viajó.
La diputada provincial e intendenta de Quilmes en uso de licencia, Mayra Mendoza, firmó un convenio de cooperación con el Ministerio de Europa y de Asuntos Exteriores de Francia destinado a financiar políticas de género, diversidad y erradicación de las violencias.
En reconocimiento a las políticas públicas impulsadas por el Municipio de Quilmes en materia de género, diversidad y erradicación de las violencias, Mendoza fue invitada a participar de una intensa agenda de intercambio técnico con Seine-Saint-Denis, un importante departamento de la periferia de París con más de un millón de habitantes.
En ese marco, firmó un convenio para que el Municipio de Quilmes implemente un proyecto destinado al desarrollo de iniciativas vinculadas a dicha temática. El proyecto, que contempla la puesta en marcha de un observatorio en Quilmes y la creación de un programa de formación laboral para mujeres víctimas de violencias, será financiado en su totalidad por el ministerio francés.
Asimismo, como parte de la agenda política, Mayra Mendoza estará este viernes junto al ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Juan Martín Mena, como panelista en una charla "sobre la detención y persecución judicial de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner", según se precisó. La sede del encuentro en el marco de la campaña internacional Cristina Libre será en la reconocida Maison de l'Amérique Latine, en París. Durante la jornada tendrán una reunión con los diputados nacionales, Sophia Chikirou y Rodrigo Arenas, pertenecientes a Francia Insumisa.
Entre las principales actividades institucionales se destacan encuentros con las máximas autoridades del Consejo Departamental de Seine-Saint-Denis, incluyendo a su presidente, Stéphane Troussel, y a su vicepresidenta, Pascale Labbé; con el alcalde Abdel Sadi de Bobigny, una reunión con la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), donde Mendoza presentará el Plan Hídrico Social y Ambiental de la Cuenca de los Arroyos San Francisco y Las Piedras y planteará la necesidad de acceder al crédito internacional para llevar adelante esa obra fundamental para un millón de habitantes que viven en la zona.
A su vez, fue expositora del encuentro “Luchar contra las violencias, miradas feministas de aquí y de allá” en la Bolsa de Comercio de Bobigny, y oradora principal en la 22da. exposición por el 25N Jornada "Mujeres del Mundo", realizado en el cine público interegional de Bobigny. La agenda incluye además una serie de visitas técnicas a programas y políticas que desarrolla el gobierno local.
Mendoza puntualizó que "esta invitación pone de manifiesto todo el trabajo que venimos desarrollando en Quilmes, en materia de internacionalización local y en el diseño e implementación de políticas locales con perspectiva de género". Agregó que "parte de nuestra lucha es seguir denunciando la proscripción e injusta detención de Cristina, una mujer que hoy está siendo perseguida por el sistema judicial por ser la única capaz de frenar el ajuste y el saqueo del gobierno de Milei".
comentar