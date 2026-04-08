El Vaticano frenó el proceso de beatificación de Jorge Novak

Al respecto el comunicado oficial difundido por el Obispado de Quilmes y la Sociedad del Verbo Divino, el cardenal Marcelo Semeraro, prefecto del Dicasterio para las Causas de los Santos, notificó la decisión luego de "examinar toda la documentación remitida". En ese contexto, desactivó el expediente debido a "un posible procedimiento canónico no efectuado por parte del obispo Jorge Novak respecto a la conducta de un sacerdote de la diócesis". Asimismo, el prefecto recalcó que la determinación se tomó "sin expresar ningún juicio moral sobre la vida, virtudes y acción pastoral del Siervo de Dios", y reafirmó que Novak mantiene dicha condición dentro del ámbito eclesial.