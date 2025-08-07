Emotivo reconocimiento a trabajadoras sociales de Brown por su compromiso comunitario

Durante la actividad, que estuvo encabezada por el intendente Mariano Cascallares, se destacó el rol clave que estas vecinas desempeñaron en la detección de situaciones emergentes y el acompañamiento a familias en contextos de vulnerabilidad.

Con más de 60 años de edad, cada una fue homenajeada por su compromiso sostenido con el bienestar colectivo, en el marco de una jornada donde además recibieron un subsidio por parte del Municipio.

Las homenajeadas fueron Sara Isabel Arias, María Teresa Arredondo, María Norma Corrales, Nora Franco, Norma Franzetti, Nelly Giménez, Claudia Beatriz Guerra, Ana Maldonado Antequera, Liliana Pereyra, Nelly Del Valle Leal, Nievez Catalina López, Miriam Isabel Luque, Rosa Del Valle Moyano, Irma Antonia Orellana, Silvia Leticia Peralta, Manuela Inés Rivarola, María Cristina Rojas y Graciela Elisa Saab.

"Este homenaje tiene como principal objetivo reconocer el rol fundamental que cumplen estas queridas trabajadoras sociales, a quienes seguimos valorando su compromiso con el bienestar colectivo", expresó Mariano Cascallares.

También participaron la secretaria de Desarrollo, Seguridad Social y Derechos Humanos, Bárbara Miñán; la directora general de Empleo, Micaela Ortiz; y la directora de Seguridad Social, Sonia Aguilar.