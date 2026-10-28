Entregaron el doctorado Honoris Causa a León Gieco en la Universidad Nacional del Oeste

Como broche de oro para una jornada inolvidable, el artista regaló a la audiencia un recorrido musical ineludible. Con su característica calidez, interpretó un cancionero que incluyó himnos de la cultura popular argentina como "El fantasma de Canterville", "La memoria", "Como la cigarra" y "En el país de la libertad", coronando un día histórico para la casa de estudios.

“Estos reconocimientos muchas veces me superan, pero representan tanto que son una caricia al alma y una invitación a seguir andando”, mencionó León Gieco quién también destacó la apertura de El Espacio León Gieco en Santa Fe, un centro cultural dedicado a la vida y obra del reconocido músico argentino. Además, el homenajeado recibió diversos obsequios; entre ellos, un cuadro realizado por la artista Gabriela Strucchi, el cual Gieco agradeció y recibió con los brazos abiertos. “Me sorprendió con una obra collage basada en la fotografía de mi querido amigo Rubén Andon, a quien pertenece también la foto que ilustra está distinción”, mencionó el artista en sus redes sociales