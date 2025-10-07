Entregaron subsidios a más de 30 instituciones educativas de Avellaneda

La jefa de Gabinete del Municipio de Avellaneda, Magdalena Sierra, entregó las ayudas a instituciones educativas de la ciudad y durante la visita que hizo en cada una de ellas, conversó con directivos, docentes e integrantes de cooperadoras. En esas recorridas vio las obras ya realizadas con subsidios anteriores y destacó: "Estamos convencidos de que el aporte del municipio tiene que ser permanente, no sirve una vez y ya, hay que ser constante para mantener los edificios" explicó.

Las instituciones utilizarán los subsidios para hacer obras de infraestructura, como arreglo de filtraciones, ampliación de aulas, laboratorios y cocinas y mejoras en las instalaciones eléctricas. Desde el año 2017, el Municipio invierte en la educación pública provincial a través de la entrega de asistencia económica, al igual que lo hace desde el inicio de esta gestión con todo el sistema educativo municipal.

"Hay algo que es fundamental que es la cooperadora, miembros de la comunidad de cada escuela a quienes les agradecemos", comentó Magdalena Sierra en la Escuela de Educación Especial 508, y también resaltó la importancia de la participación de la comunidad y de la educación especial en tiempos difíciles por el ajuste del gobierno nacional de Javier Milei. En la recorrida, la jefa de Gabinete conoció las experiencias educativas de cada escuela resaltando el valor de la educación pública y lo fundamental de su financiamiento para el desarrollo de los chicos, chicas y adolescentes.

En la Escuela Primaria N°24 de Gerli, uno de los cursos de estudiantes estaba utilizando el Gabinete Tecnológico entregado por el Municipio hace algunos meses, una política que busca acercar herramientas tecnológicas a las aulas de escuelas primarias del distrito: "La tecnología debe estar incorporada en la educación, eso esperamos con el gabinete tecnológico y con la entrega de computadoras en las secundarias", resaltó la funcionaria.