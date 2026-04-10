Nuevo Tren Solidario de Emergencia a Tucumán

Partió hoy por la mañana de Retiro y pasó por el partido de San Martín. La ayuda que lleva a las localidades salteñas de Morillos y San Antonio de los Cobres continuará luego en una formación de Trenes Argentinos Cargas.
Un nuevo Tren Solidario de Emergencia partió este viernes desde Buenos Aires rumbo a Tucumán por las vías del Ferrocarril Mitre, con ayuda para las localidades de Morillos y San Antonio de los Cobres, en Salta, que desde Tucumán será transportada en una formación de Trenes Argentinos Línea Belgrano.
La formación -integrada por una locomotora de la Línea General Roca (LGR), a raíz de la falta de máquinas en la Línea Mitre, tres vagones cerrados cedidos por la concesionaria de carga Nuevo Central Argentino (NCA) y tres coches de pasajeros de larga distancia- pasó por Miguelete, San Martín, San Andrés, Malaver, Villa Ballester (donde efectuó una breve parada para el relevo del personal de conducción), Chilavert y José León Suárez, en el partido de San Martín. Partió poco después de las 8 de la mañana de Retiro, y tiene previsto su arribo a Tucumán poco antes de las 16 de mañana sábado.
Entre otros elementos, lleva muebles, colchones, ropa de cama, alimentos no perecederos, agua mineral, lavandina, elementos de desinfección repelentes, ropa, calzado, y alimentos para animales. Organizado por el Multimedios Rieles, cuenta con el apoyo de los sindicatos La Fraternidad, Unión Ferroviaria, Unión Personal Superior Ferroviario (UPSP) y la Asociación del Personal de Dirección de los Ferrocarriles Argentinos y Puertos (APDFA).
San Antonio de los Cobres tiene poco más de 5.400 habitantes, esta ubicada a 3760 metros sobre el nivel del mar, y es la cabecera del conocido Tren a las Nubes, que recorre los 22 kilómetros existentes entre esa localidad y el Viaducto La Polvorilla. Se encuentra en el ramal C14, que une la capital Salta con Socompa, en la frontera con Chile, siendo la única conexión ferroviaria con el vecino país.
A fines de marzo una fuerte tormenta provocó la crecida del Río San Antonio, que provocó el anegamiento de varias viviendas. Varias familias perdieron distintos elementos, y a ellas va dirigida la ayuda reunida en la estación Retiro, a partir del aporte solidario de la comunidad.
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