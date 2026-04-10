Nuevo Tren Solidario de Emergencia a Tucumán

La formación -integrada por una locomotora de la Línea General Roca (LGR), a raíz de la falta de máquinas en la Línea Mitre, tres vagones cerrados cedidos por la concesionaria de carga Nuevo Central Argentino (NCA) y tres coches de pasajeros de larga distancia- pasó por Miguelete, San Martín, San Andrés, Malaver, Villa Ballester (donde efectuó una breve parada para el relevo del personal de conducción), Chilavert y José León Suárez, en el partido de San Martín. Partió poco después de las 8 de la mañana de Retiro, y tiene previsto su arribo a Tucumán poco antes de las 16 de mañana sábado.