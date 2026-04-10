Acuerdo público-privado para ampliar el Parque Industrial San Vicente

El municipio formalizó la incorporación de tierras al predio industrial local. La iniciativa, coordinada con la Provincia y el sector empresarial, apunta a incrementar la capacidad operativa, atraer inversiones de capital y dinamizar el mercado laboral en el tercer cordón bonaerense.
En una jornada clave para el perfil económico del distrito, el intendente de San Vicente, Nicolás Mantegazza, suscribió un convenio destinado a la ampliación de la superficie del Parque Industrial Privado. El acuerdo, rubricado enLa Plata, establece un marco de colaboración entre el gobierno local, la administración provincial y los desarrolladores privados para fortalecer la infraestructura productiva de la zona.
La firma del documento contó con la participación de la subsecretaria de Industria y PyMEs de la Provincia de Buenos Aires, Mariela Bembi, y de Fernando Mazzei en representación del sector privado. Según los términos del acuerdo, la incorporación de más tierras permitirá una mayor escala de producción y logística, facilitando no solo la radicación de nuevas unidades económicas, sino también la expansión de las plantas que ya operan en el predio.
Desde una perspectiva técnica y económica, la medida busca resolver las limitaciones de espacio físico que suelen frenar el crecimiento de los polos industriales. Los objetivos trazados por la gestión municipal se dividen en tres pilares fundamentales: Atracción de inversiones: Ofrecer activos territoriales con seguridad jurídica y servicios adecuados para que empresas de diversos rubros elijan San Vicente como base permanente. Arraigo y consolidación: Brindar incentivos de infraestructura que desincentiven la migración de industrias hacia otros distritos. Y Dinamización del empleo: Fomentar la demanda de mano de obra local, impactando directamente en la tasa de ocupación del municipio.
Mantegazza enfatizó que la ampliación "no es solo una cuestión de infraestructura técnica", sino un motor de "desarrollo productivo que impulsa el futuro de los vecinos". En términos industriales, la sinergia entre el Estado local, la fiscalización provincial y la inversión privada se presenta como un modelo de gestión diseñado para dotar al partido de un perfil económico sólido y diversificado.
La ampliación del Parque Industrial Privado se enmarca en un contexto de crecimiento sostenido para San Vicente, que busca posicionarse como un nodo logístico e industrial estratégico en la provincia. Con la nueva capacidad operativa, el distrito incrementa su oferta de valor para el sector PyME y las grandes empresas, asegurando un flujo de producción que contribuya a la estabilidad económica regional.
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