Acuerdo público-privado para ampliar el Parque Industrial San Vicente

Desde una perspectiva técnica y económica, la medida busca resolver las limitaciones de espacio físico que suelen frenar el crecimiento de los polos industriales. Los objetivos trazados por la gestión municipal se dividen en tres pilares fundamentales: Atracción de inversiones: Ofrecer activos territoriales con seguridad jurídica y servicios adecuados para que empresas de diversos rubros elijan San Vicente como base permanente. Arraigo y consolidación: Brindar incentivos de infraestructura que desincentiven la migración de industrias hacia otros distritos. Y Dinamización del empleo: Fomentar la demanda de mano de obra local, impactando directamente en la tasa de ocupación del municipio.