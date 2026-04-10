Las ventas minoristas cayeron 4,6% en marzo en Mar del Plata, a pesar del "feriado largo"

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Las expectativas a futuro tampoco presentan señales de reactivación. El 58,7% de los encuestados considera que su situación se mantendrá sin cambios en el próximo año, mientras que el 20,7% prevé un deterioro y el 20,6% confía en una mejora.

El informe también refleja un clima de fuerte cautela en materia de inversión. El 87,5% de los comerciantes afirmó que no es un buen momento para invertir en sus negocios, lo que da cuenta de la incertidumbre que atraviesa la actividad.

En cuanto al movimiento en los locales, el 51,6% señaló que la cantidad de clientes se mantuvo similar a febrero, al tiempo que un 21,9% percibió un leve aumento, mientras que el 20,2% registró una caída, sin que se observe un repunte significativo en la demanda.

La rentabilidad mostró resultados mayormente moderados o negativos. El 57,1% calificó las utilidades como regulares, el 22,2% como malas y el 4,8% como pésimas, frente a un 15,9% que las consideró buenas.

Las proyecciones para los próximos seis meses refuerzan el escenario de estancamiento. El 71,4% de los comerciantes cree que las ventas no tendrán variaciones, mientras que el 25,4% anticipa una baja y solo el 3,2% espera una recuperación.

El presidente de la UCIP, Blas Taladrid, atribuyó la caída a la pérdida de poder adquisitivo. “Continuamos con caída de ventas, fruto de no poder recomponer la capacidad de consumo de las familias”, sostuvo, y reclamó medidas que impulsen la demanda para revertir la tendencia.