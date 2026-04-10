Las ventas minoristas cayeron 4,6% en marzo en Mar del Plata, a pesar del "feriado largo"

El relevamiento de la UCIP expone un retroceso interanual en la actividad comercial y advierte sobre la debilidad de la demanda en un contexto económico sin recuperación.
Las ventas minoristas en Mar del Plata registraron durante marzo una caída interanual del 4,6%, según un informe de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP). El dato, elaborado por el Departamento de Estudios Sociales y Económicos (DESE), de esa entidad dio cuenta de un nuevo retroceso en el consumo y consolida una tendencia de debilidad en la actividad comercial.
El relevamiento se realizó en centros comerciales a cielo abierto "a cielo abierto", a partir de encuestas en zonas como el microcentro, Güemes, Constitución, Playa Grande y 12 de Octubre. Los resultados reflejaron un escenario extendido de estancamiento, con impacto en distintos rubros del comercio minorista.
Habrá que recordar que en marzo hubo un feriado largo por la conmemoración del 50 Aniversario del Día de la Memoria, donde el dia 23 fue “feriado puente” y aun asi no ayudó a un repunte del consumo impulsado por el turismo.
En ese marco, el 49,2% de los comerciantes indicó que su situación económica se mantuvo respecto del año anterior, mientras que el 42,9% señaló un empeoramiento. Solo el 7,9% reportó mejoras, lo que mostró la escasa capacidad de recuperación del sector.
Las expectativas a futuro tampoco presentan señales de reactivación. El 58,7% de los encuestados considera que su situación se mantendrá sin cambios en el próximo año, mientras que el 20,7% prevé un deterioro y el 20,6% confía en una mejora.
El informe también refleja un clima de fuerte cautela en materia de inversión. El 87,5% de los comerciantes afirmó que no es un buen momento para invertir en sus negocios, lo que da cuenta de la incertidumbre que atraviesa la actividad.
En cuanto al movimiento en los locales, el 51,6% señaló que la cantidad de clientes se mantuvo similar a febrero, al tiempo que un 21,9% percibió un leve aumento, mientras que el 20,2% registró una caída, sin que se observe un repunte significativo en la demanda.
La rentabilidad mostró resultados mayormente moderados o negativos. El 57,1% calificó las utilidades como regulares, el 22,2% como malas y el 4,8% como pésimas, frente a un 15,9% que las consideró buenas.
Las proyecciones para los próximos seis meses refuerzan el escenario de estancamiento. El 71,4% de los comerciantes cree que las ventas no tendrán variaciones, mientras que el 25,4% anticipa una baja y solo el 3,2% espera una recuperación.
El presidente de la UCIP, Blas Taladrid, atribuyó la caída a la pérdida de poder adquisitivo. “Continuamos con caída de ventas, fruto de no poder recomponer la capacidad de consumo de las familias”, sostuvo, y reclamó medidas que impulsen la demanda para revertir la tendencia.
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