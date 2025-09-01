Equipan móviles policiales con equipos de comunicación digital encriptada

Gracias a esta red tecnológica, cada móvil y agente en la vía pública recibirá en tiempo real las novedades que surjan en el territorio, lo que permitirá una mayor coordinación, capacidad de prevención y respuesta inmediata ante cualquier situación.

Según explicaron desde la Secretaría de Protección Ciudadana "estos dispositivos transforman la voz en señal digital y la encriptan, garantizando un canal seguro y exclusivo entre los móviles, los puestos de control y el Centro de Monitoreo. Al ser tecnología digital, ofrecen una calidad de audio más clara, eliminan ruidos de fondo y amplían la cobertura, incluso en zonas donde la comunicación analógica suele fallar".

Además, permiten organizar distintos canales de trabajo para patrullas, tránsito y operativos especiales, sin interferencias, y algunos modelos cuentan con geolocalización que facilita conocer en tiempo real la ubicación de cada agente o móvil.

"Se trata de equipos resistentes, preparados para uso intensivo y condiciones adversas, que fortalecen la eficiencia operativa y aseguran una respuesta más rápida y efectiva ante cualquier emergencia", subrayaron.