La Provincia y el Municipio construirán un segundo edificio para la Universidad Guillermo Brown

El anuncio fue realizado por el gobernador Axel Kicillof y el intendente Mariano Cascallares durante una recorrida por la ex Quinta Rocca de Burzaco donde ya funciona el flamante Parque Público de la Universidad de 5,7 hectáreas.

Ambos mandatarios fueron acompañados por el vicerrector de la Universidad, Facundo Nejamkis; el ministro de Obras Públicas Gabirle Katopodis, la ministra de Ambiente bonaerense, Daniel Vilar; la ministra de Gobierno, Carli Bianco, y la secretaría de Prevención Seguridad Ciudadana local, Paula Eichel.

En las seis hectáreas del nuevo Parque Público de la UNaB, además de preservar el patrimonio forestal, se recuperaron los senderos originales, se colocó más iluminación, equipamiento urbano y se realizaron tareas de forestación y parquización. Dicho predio estará abierto no solo a la comunidad de esta casa de altos estudios, sino también a todos los vecinos del distrito.

Durante la jornada, Kicillof y Cascallares también verificaron el estado de la Casona de la ex Quinta Rocca que será puesta en valor para funcionar como la sede del Rectorado de la UNAB.

El Gobernador destacó que ambas obras, tanto la puesta en valor de la Casona como la construcción del nuevo edificio de aulas, fueron abandonadas por el actual Gobierno Nacional, por lo que ahora serán finalizadas por la Provincia de Buenos Aires en un trabajo articulado con el Municipio browniano.

En la oportunidad las autoridades bonaerenses y municipales mantuvieron un encuentro en el que dialogaron con jóvenes y con estudiantes de la UNaB.

"La educación pública es la principal herramienta de una comunidad que tiene un proyecto colectivo y aspira a la movilidad social ascendente y al desarrollo con equidad. Nuestra Universidad ya cuenta con más de 6 mil alumnos y nuestro compromiso es -ante un Estado Nacional ausente- seguir trabajando junto a la Provincia para potenciar su crecimiento", recalcó el jefe comunal.

Finalmente Kicillof y Cascallares coincidieron en la importancia de continuar impulsando a la Universidad Pública browniana como herramienta para la inclusión y el progreso de las y los jóvenes brownianos y en ese sentido la incorporación de nueva infraestructura resulta una tarea fundamental.