Qué dijo la jueza que suspendió el nuevo Régimen Penal Juvenil en la Provincia

“Con esta ley no vamos a crear más seguridad”



- Marta Pascual, jueza a cargo del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, habló con @diegosehinkman en #AfterOfficeNow sobre la suspensión por 60 días de la aplicación de la ley que baja la edad de… pic.twitter.com/1xpt0NUf7I — NOW 97.9 FM (@979Now) September 7, 2026

Pascual, hoy al frente del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, fue durante la gobernación de Eduardo Duhalde Ministra de Familia y Desarrollo Humano de la Provincia de Buenos Aires.

Explicó además que en sus fallos aplica la "justicia restaurativa", que apunta a, dijo, "restaurar los vínculos y a que los jóvenes se responsabilicen por sus actos".

Pidió mecanismos relacionados "con oficios, actividades adentro, terapia" y consideró que "si no están los mecanismos para que se puedan dar estas medidas, esta ley no es beneficiosa para la sociedad ni para los jóvenes". "Esto quiere decir: ¿qué vamos a hacer con los chicos que privemos de la libertad o que les apliquemos estas sanciones?", se preguntó.

También consideró que "hay que tratar de devolverle a la sociedad un chico que esté en condiciones de poder circular psíquicamente" y consideró que la cuestión "no pasa por encerrarlos por el encierro mismo, sino por darles los mecanismos para cuando salgan".