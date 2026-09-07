Qué dijo la jueza que suspendió el nuevo Régimen Penal Juvenil en la Provincia

Marta Pascual hizo lugar al Habeas Corpus, al considerar “pésimo” que los menores estén encerrados. "Con esta ley no vamos a crear más seguridad", dijo.
La jueza Marta Elba Pascual, que este lunes hizo lugar a un Habeas Corpus que suspendió la aplicación del Régimen Penal Juvenil en la Provincia, aseguró que le parece "pésimo" que los menores estén encerrados. Igual, aclaró que no está en desacuerdo con bajar la edad de imputabilidad a 14 años.
Al ser consultada acerca de qué le parecía que los menores estén "enrejados", la jueza respondió "pésimo" y agregó que "con esta ley no vamos a crear más seguridad".
También sostuvo que no está en "desacuerdo" con el régimen que había entrado en vigencia el sábado pasado. "Yo no estoy en desacuerdo con bajar la edad de imputabilidad", explicó en declaraciones a FM Now 97.9, y aseguró que: "Nuestros legisladores habrán decidido que esté en 14".
"Yo no romantizo a los chicos que salen con un arma, pero hay una sensación como de que con esta ley le vamos a dar seguridad a la gente. Yo soy de la provincia de Buenos Aires y con esta ley no les vamos a dar seguridad", agregó al respecto la funcionaria judicial, en diálogo con Now 97.9.
Pascual, hoy al frente del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, fue durante la gobernación de Eduardo Duhalde Ministra de Familia y Desarrollo Humano de la Provincia de Buenos Aires.
Explicó además que en sus fallos aplica la "justicia restaurativa", que apunta a, dijo, "restaurar los vínculos y a que los jóvenes se responsabilicen por sus actos".
Pidió mecanismos relacionados "con oficios, actividades adentro, terapia" y consideró que "si no están los mecanismos para que se puedan dar estas medidas, esta ley no es beneficiosa para la sociedad ni para los jóvenes". "Esto quiere decir: ¿qué vamos a hacer con los chicos que privemos de la libertad o que les apliquemos estas sanciones?", se preguntó.
También consideró que "hay que tratar de devolverle a la sociedad un chico que esté en condiciones de poder circular psíquicamente" y consideró que la cuestión "no pasa por encerrarlos por el encierro mismo, sino por darles los mecanismos para cuando salgan".
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