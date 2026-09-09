Hasta mañana se puede pagar con descuento la cuota del Impuesto Automotor

Este jueves 10 vence el plazo para cancelar con descuento la cuota 7 del Impuesto Automotor de la provincia de Buenos Aires, según informó ARBA.
La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) informa que, hasta mañana, jueves 10 de septiembre, se puede pagar con descuento de hasta el 10% la cuota siete del Impuesto a los Automotores. Quienes estén al día y abonen en término, pueden obtener la bonificación con cualquier medio de pago que elijan.
Para pagar, se puede ingresar a la web de ARBA (www.arba.gov.ar), en la sección “Pagá tus impuestos”, donde es posible abonar con tarjeta de crédito o generar el código de pago electrónico para utilizar en cajeros automáticos.
También está disponible la opción de pago digital mediante Cuenta DNI, escaneando el código QR que figura en el correo electrónico enviado por la Agencia y que estará vigente hasta la fecha de vencimiento de la cuota.
Quienes prefieran realizar el trámite de manera presencial podrán hacerlo en entidades bancarias habilitadas o en las bocas de cobro de Provincia Net Pagos, previo a descargar las boletas desde la página web de ARBA.
Se recuerda a las y los contribuyentes que durante este año comenzó a regir el nuevo esquema de vencimientos para pagar la patente mensualmente, que incluye la posibilidad de abonar en hasta 10 cuotas con el objetivo de tener mayor previsibilidad financiera para las y los contribuyentes.