Hasta mañana se puede pagar con descuento la cuota del Impuesto Automotor

Este jueves 10 vence el plazo para cancelar con descuento la cuota 7 del Impuesto Automotor de la provincia de Buenos Aires, según informó ARBA.

La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) informa que, hasta mañana, jueves 10 de septiembre, se puede pagar con descuento de hasta el 10% la cuota siete del Impuesto a los Automotores. Quienes estén al día y abonen en término, pueden obtener la bonificación con cualquier medio de pago que elijan.