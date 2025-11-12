Escuela Técnica logró el segundo lugar en la ECOFAN del Desafío ECO YPF

El equipo de la Escuela Carlos Giúdici estuvo conformado por estudiantes, un docente coordinador y el coordinador general de la escuela. Además de los tres conductores, cuentan con personal de apoyo, mecánicos, electricistas, y estrategas a lo largo de todo el circuito, entre otros roles. Es el cuarto año que la ETIG participa de esta carrera a partir del esfuerzo de la institución, las familias y las empresas que acompañan.

"Durante todo el año, se trabajó en el diseño, la preparación del vehículo y en la estrategia en la pista. En esta oportunidad, se realizaron mejoras en las puntas de eje delanteras y traseras, se incorporó un sistema de tracción nuevo (piñón – corona – cadena), y frenos delanteros nuevos", señalaron.

El Desafío ECO YPF promueve la sustentabilidad y el aprendizaje integrado de los alumnos, en búsqueda del trabajo en equipo, la motivación y la educación en sistemas de transporte alternativos. Para los alumnos participantes es una gran oportunidad ya que les permite explorar en el desarrollo de nuevas energías alternativas. Además, el Desafío ECO YPF es la competencia de autos eléctricos con más participantes de todo el mundo.