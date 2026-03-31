Intensifican controles bromatológicos en pescaderías de Almirante Brown

Desde la Comuna recordaron la importancia de adquirir estos productos únicamente en comercios habilitados y brindaron una guía de pautas visuales y sensoriales para identificar la frescura del pescado al momento de la compra: los ojos deben estar brillantes, transparentes y saltones; la piel debe lucir brillante con escamas bien adheridas y las aletas deben presentarse rígidas; las agallas deben tener un color rojo intenso o rosado brillante (sin mucosidad), mientras que la carne debe ser firme y elástica, recuperando su forma original tras ser presionada; y el olor debe ser suave y agradable, con aroma a mar o algas, evitando piezas que presenten olores amoniacales o fuertes. Con estas acciones, el Municipio busca prevenir intoxicaciones alimentarias y asegurar que la tradicional mesa de Pascuas se desarrolle bajo óptimas condiciones de seguridad sanitaria.