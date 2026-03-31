Intensifican controles bromatológicos en pescaderías de Almirante Brown

El Municipio reforzó las inspecciones en comercios para garantizar la inocuidad de los alimentos. Los operativos supervisan la cadena de frío, la higiene y la documentación sanitaria ante el incremento estacional de su consumo.
En el marco de la celebración de la Semana Santa, el Municipio de Almirante Brown redoblò los operativos de control bromatológico en todas las pescaderías. Si bien esas tareas de fiscalización se desarrollan de manera regular durante todo el año, la gestión local dispuso intensificar la presencia de inspectores en las últimas horas para asegurar que los productos marítimos cumplan con los estándares de calidad y seguridad alimentaria exigidos por la normativa vigente.
Los procedimientos más recientes tuvieron lugar en establecimientos de Burzaco en Eugenio de Burzaco al 700 y Longchamps en Rivadavia al 1400, extendiéndose el cronograma de visitas al resto de los localidades del partido. Durante las recorridas, el personal técnico del área de Bromatología municipal verifica el cumplimiento de las normativas vigentes, las condiciones de higiene, la correcta manipulación de los productos y que los trabajadores cuenten con la indumentaria adecuada y el Carnet de Manipulador de Alimentos.
Además, se controla la temperatura de almacenamiento, el estado de las cámaras de frío y la conservación de la mercadería en exhibición, incluyendo la correcta utilización de hielo en escamas. También se inspecciona la documentación correspondiente, como el certificado de libre tránsito emitido por Senasa y la habilitación del transporte. Los controles incluyen la detección de comercios no habilitados que eventualmente comercialicen pescados y mariscos, al tiempo que desde la Comuna recordaron la importancia de adquirir todos estos productos en comercios en regla para evitar riesgos de salud.
Desde la Comuna recordaron la importancia de adquirir estos productos únicamente en comercios habilitados y brindaron una guía de pautas visuales y sensoriales para identificar la frescura del pescado al momento de la compra: los ojos deben estar brillantes, transparentes y saltones; la piel debe lucir brillante con escamas bien adheridas y las aletas deben presentarse rígidas; las agallas deben tener un color rojo intenso o rosado brillante (sin mucosidad), mientras que la carne debe ser firme y elástica, recuperando su forma original tras ser presionada; y el olor debe ser suave y agradable, con aroma a mar o algas, evitando piezas que presenten olores amoniacales o fuertes. Con estas acciones, el Municipio busca prevenir intoxicaciones alimentarias y asegurar que la tradicional mesa de Pascuas se desarrolle bajo óptimas condiciones de seguridad sanitaria.
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