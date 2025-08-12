Estrella del Sur, cada vez más cerca del Reducido

El partido comenzó con un Victoriano muy intenso, presionando alto y generando situaciones en los primeros minutos. El propio Salomone reconoció esa dificultad inicial: "Ellos son un buen equipo. Son chicos muy intensos. Arrancaron apabullándonos y después sobrepasamos la tormenta, nos acomodamos y lo pudimos ganar".

El delantero, que atraviesa un buen momento, abrió el marcador y celebró un tanto muy esperado: "Es muy lindo que empiecen a venir los goles. Yo sentía que había partidos mejores en otro momento, pero el gol le da el plus. No paré de laburar para que llegue. Terminaba con mucha bronca cuando no llegaba".

La victoria deja a Estrella en una posición inmejorable para asegurar su lugar en la fase final del certamen. Incluso, el Tano se permitió reconocer que la clasificación está prácticamente asegurada: "Es la primera campaña que juega en la C. Meter un Reducido es muy importante para todos. Hay clubes con un montón de años que les cuesta un montón".

Más allá de la importancia de los puntos, el goleador valoró también la tranquilidad personal que le deja su actuación: "Me voy contento por el equipo y feliz por el gol. Puedo estar tranquilo este finde".

Con este resultado, no solo estira su buen momento, sino que confirma que está para dar pelea en los puestos de privilegio. Ahora, con el envión anímico de una victoria clave y el olfato goleador encendido, el equipo se prepara para afrontar los últimos compromisos de la fase regular con la mira puesta en llegar de la mejor manera al Reducido.