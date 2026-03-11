Exitosa convocatoria para participar en talleres gratuitos de la Municipalidad de Florencio Varela

Numerosos vecinos se acercaron a la Casa de la Cultura para inscribirse. Se extenderá hasta el viernes 20 de este mes, de lunes a viernes de 9 a 16.
Con una gran convocatoria, comenzaron las inscripciones para los talleres de la Municipalidad de Florencio Varela, ya que decenas de vecinos de distintos puntos del distrito acudieron a la Casa de la Cultura, ubicada en Mitre 149 para anotarse en las propuestas formativas programadas por la Comuna en su edición 2026.
En ese contexto, Daiana Soto y Adrián Romero, de San Nicolás, expresaron: "Queríamos participar en más peñas, por lo que nos anotamos a danzas folklóricas junto a nuestro hijo". "Hace tiempo que era un pendiente, así que la iniciativa gratuita nos vino muy bien", afirmaron.
Del mismo barrio asistió Melina Chasampi. "Siempre quise sumar más conocimientos en idiomas aparte del inglés. Hoy conseguí cupo en francés", contó la joven. Esperó "alcanzar la fluidez en el habla". Asimismo, celebró "no abonar nada".
En tanto, Patricia Cassani llegó "muy emocionada por el inicio de este ciclo". "Me registré por segundo año consecutivo en canto y por primera vez en percusión", relató. "Como jubilada, me pareció una excelente oportunidad de interacción con personas de mi edad", manifestó la vecina residente en la zona céntrica del partido.
Asimismo, Graciela Leguizamón escogió las actividades físicas. "Elegí yoga, además de zumba. Ya tenía experiencia en ambas disciplinas, pero no podía pagar ningún curso particular", compartió. La mujer oriunda de Chacabuco estaba "con las expectativas altas y muchas ganas de arrancar".
Entre la variada oferta, los interesados también encontraron opciones de actuación, artes plásticas, fotografía y oficios. Programaron la continuidad de la inscripción hasta el viernes 20 de este mes, de lunes a viernes de 9 a 16, en la mencionada sede.
comentar