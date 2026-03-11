Exitosa convocatoria para participar en talleres gratuitos de la Municipalidad de Florencio Varela

Asimismo, Graciela Leguizamón escogió las actividades físicas. "Elegí yoga, además de zumba. Ya tenía experiencia en ambas disciplinas, pero no podía pagar ningún curso particular", compartió. La mujer oriunda de Chacabuco estaba "con las expectativas altas y muchas ganas de arrancar".

Entre la variada oferta, los interesados también encontraron opciones de actuación, artes plásticas, fotografía y oficios. Programaron la continuidad de la inscripción hasta el viernes 20 de este mes, de lunes a viernes de 9 a 16, en la mencionada sede.