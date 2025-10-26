Cinco detenidos cuando fueron a votar en la Provincia

El primer caso ocurrió en Trenque Lauquen, donde efectivos de la DDI local detuvieron a Martín Alejandro Heim, de 55 años, sobre quien pesaba una orden de detención vigente por una causa de hurto. Los investigadores contaban con datos precisos que indicaban que el imputado acudiría a la Escuela N°3, ubicada en la calle Di Gerónimo 650. Tras un operativo discreto, Heim fue interceptado al salir del edificio, en la intersección de Caseros y Ferrington. Quedó a disposición del Juzgado de Ejecución Penal a cargo del doctor Pueblas.

En La Matanza, agentes de la DDI departamental llevaron adelante dos procedimientos vinculados con causas de abuso sexual gravemente ultrajante, ambos tramitados por la UFI N°1 de Violencia de Género.

Dos detenidos en La Matanza

El primero de ellos tuvo lugar en la Escuela Primaria N°209, en la calle Gamarra 8510, de Virrey del Pino, donde un hombre de 35 años fue detenido sin resistencia luego de votar.

En paralelo, un segundo operativo se desplegó en la Escuela Primaria N°43, en la localidad de La Tablada, donde otro imputado por abuso sexual agravado fue arrestado al salir del establecimiento. Ambos fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantías N°6 del Departamento Judicial La Matanza.

En La Plata, personal del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría 9na. detuvo a un hombre acusado de violencia de género, con orden judicial vigente en el marco de la causa IPP 51905/25.

El procedimiento se realizó en las inmediaciones del Colegio Obispo Anunciado Serafín, ubicado en calle 67 entre 116 y 117. El sospechoso fue seguido por los agentes, que aguardaron a que emitiera su voto para interceptarlo sin incidentes. La Fiscalía interviniente dispuso su comparecencia a primera audiencia este lunes.

El quinto arresto ocurrió en Moreno, donde un hombre fue detenido por estafas cometidas en la Ciudad de Buenos Aires bajo la modalidad del “cuento del tío”. El procedimiento se llevó a cabo en la Escuela de Educación Especial N°501, sobre calle Tucumán al 200. La detención se produjo luego de que las autoridades de mesa alertaran a la policía sobre la presencia del prófugo. Tras emitir su voto, el acusado fue interceptado y trasladado para las actuaciones judiciales correspondientes. Quedó a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°20, a cargo del doctor Bebebino.