FC Ezeiza goleó a Atlético Pilar y se aleja del fondo de la tabla.

El Avión consiguió una importante victoria de visitante por 3 a 0 que lo impulsa al cuarto puesto del Promocional Amateur.
Fútbol Club Ezeiza, el conjunto del conurbano bonaerense que busca hacer historia en la Primera C, dio un paso importante para despegarse del fondo de la tabla del Promocional Amateur. En un duelo clave contra un rival directo, el "Avión" visitó a Atlético Pilar en la Ciudad Deportiva, por la postergada segunda fecha, y consiguió una victoria contundente por 3 a 0, agravando la situación del "Rancho".
El marcador se abrió a los 26 minutos del primer tiempo cuando Darío Nami convirtió un penal en gol. La ventaja se amplió a los 42 minutos gracias a un tanto de Juan Sebastián Rodríguez. El tercer y último gol, el de la goleada, llegó casi al final del partido, a los 44 minutos del complemento, con una anotación de Bruno Corbalán.
Con este triunfo crucial, el equipo de Ezeiza escala al cuarto puesto de la Zona A con 7 unidades, mientras que Pilar se mantiene en el fondo de la tabla con solo dos puntos. En la sexta fecha, el "Avión" visitará a Defensores de Glew, en un encuentro con tintes de clásico.
El Promocional Amateur se sigue perfilando como un torneo por demás parejo y dinámico, por lo que matemáticamente, al estar divididos en dos zonas y ser pocos equipos, una racha positiva puede llevar a cualquiera de los equipos a pelear por la cima. Ezeiza, si suma de a tres en Glew, podría llegar a meterse en los primeros puestos, a dos fechas de casi caer al fondo de la tabla.
