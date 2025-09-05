FC Ezeiza goleó a Atlético Pilar y se aleja del fondo de la tabla.

El marcador se abrió a los 26 minutos del primer tiempo cuando Darío Nami convirtió un penal en gol. La ventaja se amplió a los 42 minutos gracias a un tanto de Juan Sebastián Rodríguez. El tercer y último gol, el de la goleada, llegó casi al final del partido, a los 44 minutos del complemento, con una anotación de Bruno Corbalán.

Con este triunfo crucial, el equipo de Ezeiza escala al cuarto puesto de la Zona A con 7 unidades, mientras que Pilar se mantiene en el fondo de la tabla con solo dos puntos. En la sexta fecha, el "Avión" visitará a Defensores de Glew, en un encuentro con tintes de clásico.

El Promocional Amateur se sigue perfilando como un torneo por demás parejo y dinámico, por lo que matemáticamente, al estar divididos en dos zonas y ser pocos equipos, una racha positiva puede llevar a cualquiera de los equipos a pelear por la cima. Ezeiza, si suma de a tres en Glew, podría llegar a meterse en los primeros puestos, a dos fechas de casi caer al fondo de la tabla.