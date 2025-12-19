Filmaba a su hija y distribuía las imágenes en redes vinculadas al abuso sexual infantil

La investigación se inició a partir de un informe emitido por una Organización No Gubernamental (ONG) internacional especializada en la detección y denuncia de este tipo de delitos en entornos digitales. Según se desprende de la causa, el hombre habría producido y difundido el material a través de plataformas utilizadas para el intercambio de contenidos ilegales, lo que activó alertas automáticas que derivaron en la intervención judicial.

El detenido quedó imputado por el delito de producción y distribución de representaciones de abuso sexual infantil, una figura penal de extrema gravedad. Mientras los investigadores avanzan con el análisis de los dispositivos electrónicos secuestrados, también se evalúan las medidas de protección para los menores involucrados.