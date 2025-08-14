Fleitas: "Hace 4 partidos que no perdemos en una división tan dura"

"Ellos tienen un gran entrenador y una muy buena estructura. La jugada más clara la tuvimos nosotros en un partido de mucha fricción", expresó el DT, reconociendo lo parejo del trámite ante el Tambero.

Fleitas también se refirió a las dificultades que tuvo su equipo para imponer su juego: "Nos costó hacernos de la pelota. El terreno de juego no colabora y, así y todo, nos tenemos que hacer fuertes atacando la segunda pelota y usando nuestros extremos a las espaldas".

Si bien reconoció que el Porve no está en la posición que desea en la tabla, pidió el apoyo del hincha: "Quiero pedirle a la gente que banque, hace 4 partidos que no perdemos en esta división tan dura. Creo 100 por ciento en los futbolistas".

El entrenador resaltó el compromiso del plantel, valorando el esfuerzo extra que realizan para competir: "Los chicos están dejando de lado a sus familias, eso tiene mucho mérito. Estamos muy enfocados. Estamos con ganas de ganar; si no se puede, en el balance un punto suma, ya estamos a 7 puntos de Puerto Nuevo".

Con este empate, El Porve estiró a cuatro su racha de partidos invicto, algo que le permite tomar aire en la pelea por mejorar su ubicación y alejarse del fondo.