Forestello volvió a resaltar el valor del grupo tras el triunfo en el Oeste

El desahogo de un Toledo que no podía convertir, la victoria fuera de casa y otra vez el arco en cero, todo se dio de manera adecuada para que el Gasolero arranque ayer la semana con más tranquilidad. "Hay que tener paciencia, trabajar en paz, con los pies sobre la tierra. Esta es una categoría difícil donde todos los equipos son muy parejos. Como nos pasó con Talleres, tuvimos que hacernos fuertes y hacer justo los cambios porque nos tenían ahí, casi a punto de hacernos el gol", consideró el Yagui.

Para este presente, el DT tiene en claro que no hay fórmulas mágicas, sino algo que se gesta dentro del club, que logra sacar lo mejor de cada uno. "Los más grandes, como Luis (López), que es uno de los goleadores históricos del club, o Adrián (Arregui), o (Gabriel) Esparza, que son chicos que tiene muy historia en el club, trabajan mucho y le bajan una buena línea a los más chicos. Y también creo que es muy buenos que le pasen cosas lindas a los que más difícil la tenían, porque los ayuda a seguir", explicó.

Además, añadió: "Yo lo único que quiero es resguardar al grupo, trabajar para dar lo máximo. Lógicamente a veces no nos sale tan bien, a veces las decisiones mías no son tan buenas, pero sabiendo que entrego todo lo que tengo a mi alcance. Después, cuando termine todo esto, se evaluará. Yo creo que los resultados son muy positivos".