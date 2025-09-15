Forestello volvió a resaltar el valor del grupo tras el triunfo en el Oeste

El partido ante Morón fue una dura prueba y la superaron con lo justo. "Hay que tener paciencia, trabajar en paz, con los pies sobre la tierra. Esta es una categoría difícil donde todos los equipos son muy parejos", afirmó el conductor.
Sobre el final, con un gol de Javier Toledo, Temperley se impuso a lo Temperley ante Morón y se quedó con tres puntos de oro para seguir dando pelea en el Reducido. Para el entrenador del Gasolero, Darío Forestello, el valor está en la amalgama que se logró a partir de interacciones virtuosas, que se ponen en juego en las paradas difíciles. "Todos tienen un sentido de pertenencia muy grande con el club, juegan y entrenan dejando todo, y eso le hace muy bien al grupo, y se lo merecen. Morón fue un rival durísimo, que se construyó desde el año pasado, con un técnico como Walter (Otta), que conoce la categoría a la perfección", afirmó el DT.
El desahogo de un Toledo que no podía convertir, la victoria fuera de casa y otra vez el arco en cero, todo se dio de manera adecuada para que el Gasolero arranque ayer la semana con más tranquilidad. "Hay que tener paciencia, trabajar en paz, con los pies sobre la tierra. Esta es una categoría difícil donde todos los equipos son muy parejos. Como nos pasó con Talleres, tuvimos que hacernos fuertes y hacer justo los cambios porque nos tenían ahí, casi a punto de hacernos el gol", consideró el Yagui.
Para este presente, el DT tiene en claro que no hay fórmulas mágicas, sino algo que se gesta dentro del club, que logra sacar lo mejor de cada uno. "Los más grandes, como Luis (López), que es uno de los goleadores históricos del club, o Adrián (Arregui), o (Gabriel) Esparza, que son chicos que tiene muy historia en el club, trabajan mucho y le bajan una buena línea a los más chicos. Y también creo que es muy buenos que le pasen cosas lindas a los que más difícil la tenían, porque los ayuda a seguir", explicó.
Además, añadió: "Yo lo único que quiero es resguardar al grupo, trabajar para dar lo máximo. Lógicamente a veces no nos sale tan bien, a veces las decisiones mías no son tan buenas, pero sabiendo que entrego todo lo que tengo a mi alcance. Después, cuando termine todo esto, se evaluará. Yo creo que los resultados son muy positivos".
