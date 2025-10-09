Franco Centurión analizó la igualdad de Argentino de Quilmes

Centurión explicó que la tarjeta roja impidió que el equipo pudiera ejecutar lo planificado en la semana. "No pudimos hacer lo que trabajamos en la semana. Tuvimos que jugar a otra cosa y creo que el equipo lo sostuvo bien. Por momentos sufrimos, pero el equipo se entregó al máximo y el empate está bien", afirmó.

El mediocampista manifestó su satisfacción personal por su rendimiento y su anotación. "Volver a hacer un gol es muy lindo, se disfruta mucho. Uno lo busca siempre, a veces no se da, pero sobre todo es lindo poder ayudar al equipo", confesó. Además, aseguró sentirse bien, buscando tener "regularidad en cada partido que me toque para dar lo mejor para el equipo".

Al ser consultado sobre el momento del plantel, Centurión reconoció que los resultados no son los esperados, pero defendió la actitud. "Si bien no venimos bien, el equipo se entrega al máximo en cada partido. En la semana se trabaja mucho", sostuvo. El juvenil señaló que las desatenciones les han costado caro en varios partidos. "Tenemos que seguir corrigiendo errores, pero no tengo dudas que estos cuatro partidos que quedan vamos a brindarnos al máximo para llevarnos los tres puntos", cerró.

Finalmente, al referirse a Villa Dálmine, el próximo rival, Centurión explicó que la planificación está por comenzar. "El próximo partido lo vamos a trabajar en la semana, todavía no sabemos de Dálmine, pero lo que no va a faltar va ser la entrega y tratar de jugar a nuestro fútbol, que tenemos con qué hacerlo", concluyó.