Fuerte reclamo a Edesur por los reiterados cortes en José Mármol

El Municipio de Almirante Brown mantuvo un encuentro de trabajo con autoridades de la empresa Edesur reclamándoles medidas concretas frente a los cortes y problemas en el suministro eléctrico que vienen padeciendo los vecinos de José Mármol y de otras localidades brownianas. "Convocamos a Edesur para reclamarle por el lamentable 'servicio' de esa prestadora nacional a nuestros vecinos de José Mármol", indicó el diputado provincial e intendente en uso de licencia Mariano Cascallares para agregar que ante la falta de respuestas del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) "le exigimos a la empresa Edesur -que evidencia una ineficiencia manifiesta- que adopte medidas urgentes para garantizar la prestación".