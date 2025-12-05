Provincia

Fuerte reclamo a Edesur por los reiterados cortes en José Mármol

Calificaron al servicio de "lamentable" y exigieron "medidas urgentes" para garantizar la prestación en esta localidad principalmente. Las demandas presentadas al ENRE no tuvieron respuesta.

El Municipio de Almirante Brown mantuvo un encuentro de trabajo con autoridades de la empresa Edesur reclamándoles medidas concretas frente a los cortes y problemas en el suministro eléctrico que vienen padeciendo los vecinos de José Mármol y de otras localidades brownianas. "Convocamos a Edesur para reclamarle por el lamentable 'servicio' de esa prestadora nacional a nuestros vecinos de José Mármol", indicó el diputado provincial e intendente en uso de licencia Mariano Cascallares para agregar que ante la falta de respuestas del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) "le exigimos a la empresa Edesur -que evidencia una ineficiencia manifiesta- que adopte medidas urgentes para garantizar la prestación".

Desde la comuna añadieron que "mientras tanto acompañamos a los vecinos afectados por los problemas en el suministro y los cortes de electricidad con nuestra Oficina de Defensa del Consumidor funciona en Junín Sur 1246, el teléfono es el 11 6960-2391 y su mail es [email protected]". Se destacó finalmente que a partir del accionar de Defensa del Consumidor se lograron bonificaciones por servicios no prestados a usuarios que registraron el reclamo por los cortes en el suministro eléctrico, además de resarcimientos por daños ocasionados.

