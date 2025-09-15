Grelak: "Lo mío es preocupación y desilusión"

La derrota dejó a Quilmes en una situación incómoda, con la necesidad de empezar a sumar para evitar problemas en la tabla de los promedios. Tras el encuentro, el entrenador Alfredo Grelak fue autocrítico y mostró preocupación por el presente de su equipo.

"Lo mío es preocupación y desilusión, lo que veía de afuera cuesta mucho modificarlo", reconoció el DT. Y agregó: "Hay que trabajar y ver quién está bien para afrontar esta etapa porque no es fácil. Estamos en una posición donde corremos riesgos de complicarnos con la zona de descenso y tenemos que estar preparados para pelear".

Grelak también analizó el rendimiento futbolístico: "Yo quiero que el equipo sea profundo y agresivo, lo logramos muy poco". Y, en cuanto a lo individual, destacó la regularidad de algunos jugadores: "Los laterales tuvieron un rendimiento muy parejo en estos cuatro partidos".

Quilmes atraviesa un momento clave del campeonato, en el que deberá recuperar confianza y resultados para escaparle a la lucha de abajo y sostener sus aspiraciones.