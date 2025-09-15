Habilitaron el andén dos definitivo en la estación Santillán-Kosteki

La mejora se produce en el marco de la obra de acondicionamiento integral de la parada ferroviaria, que se lleva adelante dentro de la Emergencia Ferroviaria decretada por el Estado Nacional.

La elevación de andenes era una obra postergada desde diciembre de 2015, fecha en que comenzaron a circular los trenes eléctricos en esos ramales. Hasta ahora, los usuarios debían utilizar andenes provisorios de madera, desplazados de la estación, lo que generaba incomodidades y riesgos para los pasajeros.

Desde el jueves, los trenes comenzaron a parar en el nuevo andén elevado mientras continúan los trabajos para habilitar próximamente el andén 1 de esa estación.

Tras una década de espera, la UEC (Unidad Ejecutora Central) dependiente de la Secretaría de Transporte, retomó los trabajos de acondicionamiento general de la estación del partido de Avellaneda.

La obra integral contempla, además, de la elevación de los andenes 1 y 2, la refacción completa de boleterías, pisos, cerramiento, cielorrasos y sanitarios; la adecuación de los accesos, rampas, escaleras, barandas, pasamanos y la colocación de ascensores.

Asimismo, se modernizarán las instalaciones contra incendios, el mobiliario y las pantallas en andenes y se cambiarán los cableados eléctricos y de datos. Se realizan tareas de pintura, la mejora de los entornos y la iluminación.

Los pasajeros pueden consultar los cronogramas de los servicios en https://www.argentina.gob.ar/modificaciones-en-el-servicio-y-novedades o en la APP de Trenes Argentinos.