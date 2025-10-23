Habilitaron la plataforma 1 de la estación Kosteki y Santillán

La mejora se produce en el marco de la obra de acondicionamiento integral de la parada ferroviaria, que se lleva adelante en el marco de la Emergencia Ferroviaria decretada por el Estado Nacional.

La elevación de andenes era una obra postergada desde diciembre de 2015, fecha en que comenzaron a circular los trenes eléctricos en esos ramales. En septiembre pasado había sido recuperado el andén 2. Hasta ese momento, los usuarios debían utilizar andenes provisorios de madera, desplazados de la estación, que generaban incomodidades y riesgos para los pasajeros.

Desde la empresa, resaltaron que "luego de que ninguna de las gestiones anteriores concretara la intervención, la Secretaría de Transporte retomó los trabajos de acondicionamiento general de la estación del partido de Avellaneda". La obra integral contempla, además de la elevación de los andenes 1 y 2; la refacción completa de boleterías, pisos, cerramiento, cielorrasos y sanitarios; la adecuación de los accesos, rampas, escaleras, barandas, pasamanos y la colocación de ascensores.

Asimismo, se modernizan las instalaciones contra incendios, el mobiliario y las pantallas en andenes y se cambian los cableados eléctricos y de datos. Se realizan tareas de pintura, la mejora de los entornos y la iluminación.