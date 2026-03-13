Hirieron a una joven junto al ojo cuando participaba de un cumpleaños de 15 años

En ese momento, el muchacho se acercó a Ana, le golpeó su cara con una copa, la que se partió en dos. Inmediatamente, le clavó la base de la misma junto al ojo derecho, lo que le produjo una herida cortante. Posteriormente, una ambulancia la trasladó a un centro de salud, en el que los profesionales le suturaron la herida.

Ana realizó la denuncia en la Comisaría Quinta, mientras que una de las menores de edad hizo lo mismo, pero con respecto al acoso sexual. Mientras tanto, el agresor permanece prófugo.