Hirieron a una joven junto al ojo cuando participaba de un cumpleaños de 15 años

Un sujeto de 24 años en estado de ebriedad le clavó la base de una copa en su rostro, luego de manosear a varias menores en una fiesta que se realizó en el barrio privado Los Nuevos Ombúes, ubicado en Villa San Luis.
La celebración de un cumpleaños de 15 años terminó en escándalo y violencia en Florencio Varela, cuando un primo de la madre de la homenajeada, un joven de 24 años, se emborrachó, acosó verbalmente, manoseó a varias invitadas menores de edad y agredió con una copa de vidrio a una de ellas, causándole un profundo corte en el rostro, por el que le dieron diez puntos de sutura en un centro asistencial cercano.
Los hechos ocurrieron en una quinta del barrio privado Los Nuevos Ombúes, ubicado en Ruta 53 y calle 1470, en Villa San Luis, donde Ana, la víctima, asistió acompañada por una amiga y la hija de ella. Nunca se imaginó que iba a resultar herida junto uno de sus ojos al recibir la agresión del implicado.
La víctima comentó que todo comenzó cuando el familiar de la cumpleañera, en estado de ebriedad, empezó a molestar a varias adolescentes con comentarios y actitudes fuera de lugar.
Según le comentó al Radar del Sur, se dirigió a otras personas que asistieron al encuentro y les pidió que expulsaran al involucrado debido a su conducta inadaptada. Pero lejos de calmarse, los ánimos se caldearon, ya que la madre del hombre se puso violenta y empezó una fuerte discusión con gritos e insultos.
En ese momento, el muchacho se acercó a Ana, le golpeó su cara con una copa, la que se partió en dos. Inmediatamente, le clavó la base de la misma junto al ojo derecho, lo que le produjo una herida cortante. Posteriormente, una ambulancia la trasladó a un centro de salud, en el que los profesionales le suturaron la herida.
Ana realizó la denuncia en la Comisaría Quinta, mientras que una de las menores de edad hizo lo mismo, pero con respecto al acoso sexual. Mientras tanto, el agresor permanece prófugo.
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