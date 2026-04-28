ARBA: más de 12 mil pymes ya se sumaron al nuevo régimen que evita acumular saldos a favor en Ingresos Brutos

“Este régimen ordena los anticipos, mejora la previsibilidad y libera recursos para invertir y producir”, asegurò Cristian Girard, titular de ARBA..
Cerca de 12 mil pymes, comercios y pequeñas empresas bonaerenses se inscribieron durante el primer trimestre de 2026 al régimen “Riesgo 0, SAF 0”, la nueva herramienta implementada por la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) para evitar la acumulación de saldos a favor en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos y mejorar el capital de trabajo del sector productivo.
La iniciativa introduce un esquema de ajuste automático de alícuotas de retención y percepción, que se adecúan en función del perfil fiscal de cada contribuyente. Cuando los pagos a cuenta superan niveles razonables respecto del impuesto determinado, el sistema reduce de oficio esas alícuotas, evitando la generación de créditos fiscales inmovilizados.
El nivel de adhesión alcanzado en los primeros meses del año refleja el impacto positivo de la medida en el entramado productivo, en particular entre pequeñas y medianas empresas que requieren previsibilidad y liquidez para sostener su actividad en un contexto económico complejo.
Cristian Girard, director ejecutivo de ARBA, señaló que “la rápida incorporación de más de 12 mil pymes demuestra que estamos dando respuesta a una demanda concreta del sector productivo: terminar con los saldos a favor que durante años afectaron el flujo financiero de las empresas”. Y agregó: “este régimen ordena los anticipos, mejora la previsibilidad y libera recursos para invertir y producir”.
El esquema “Riesgo 0, SAF 0” forma parte de una política integral de simplificación tributaria que la Provincia viene desarrollando desde 2020, con el objetivo de reducir la carga administrativa y financiera sobre contribuyentes cumplidores, al tiempo que se fortalecen los controles sobre sectores de mayor capacidad contributiva.
En paralelo, ARBA continúa optimizando los mecanismos de devolución de saldos a favor. Actualmente, el sistema permite gestionar reintegros de hasta $3,5 millones de manera digital, con acreditación en un plazo de hasta 72 horas hábiles, lo que agiliza la recuperación de fondos y mejora la liquidez de las y los contribuyentes.
“Pasamos de un esquema que generaba saldos a favor de manera estructural a un sistema más transparente, ágil y previsible. Eso es modernización con sensibilidad: cuidar a quienes producen sin resignar la capacidad de recaudar con equidad”, subrayó Girard.
Desde la implementación de las reformas en Ingresos Brutos, ARBA logró reducir significativamente el stock de saldos a favor acumulados, devolviendo recursos al sector privado y favoreciendo el desarrollo económico. Con este nuevo régimen, la Agencia consolida un modelo de administración tributaria basado en la progresividad, la eficiencia y el acompañamiento al sector productivo bonaerense.
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