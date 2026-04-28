ARBA: más de 12 mil pymes ya se sumaron al nuevo régimen que evita acumular saldos a favor en Ingresos Brutos

El nivel de adhesión alcanzado en los primeros meses del año refleja el impacto positivo de la medida en el entramado productivo, en particular entre pequeñas y medianas empresas que requieren previsibilidad y liquidez para sostener su actividad en un contexto económico complejo.

WhatsApp Image 2025-04-09 at 16.00.50.jpeg El titular de ARBA, Cristian Girard aseguró que el ajuste de Milei lo pagan las provincias

Más recursos para invertir y producir

Cristian Girard, director ejecutivo de ARBA, señaló que “la rápida incorporación de más de 12 mil pymes demuestra que estamos dando respuesta a una demanda concreta del sector productivo: terminar con los saldos a favor que durante años afectaron el flujo financiero de las empresas”. Y agregó: “este régimen ordena los anticipos, mejora la previsibilidad y libera recursos para invertir y producir”.

El esquema “Riesgo 0, SAF 0” forma parte de una política integral de simplificación tributaria que la Provincia viene desarrollando desde 2020, con el objetivo de reducir la carga administrativa y financiera sobre contribuyentes cumplidores, al tiempo que se fortalecen los controles sobre sectores de mayor capacidad contributiva.

En paralelo, ARBA continúa optimizando los mecanismos de devolución de saldos a favor. Actualmente, el sistema permite gestionar reintegros de hasta $3,5 millones de manera digital, con acreditación en un plazo de hasta 72 horas hábiles, lo que agiliza la recuperación de fondos y mejora la liquidez de las y los contribuyentes.

“Pasamos de un esquema que generaba saldos a favor de manera estructural a un sistema más transparente, ágil y previsible. Eso es modernización con sensibilidad: cuidar a quienes producen sin resignar la capacidad de recaudar con equidad”, subrayó Girard.

Desde la implementación de las reformas en Ingresos Brutos, ARBA logró reducir significativamente el stock de saldos a favor acumulados, devolviendo recursos al sector privado y favoreciendo el desarrollo económico. Con este nuevo régimen, la Agencia consolida un modelo de administración tributaria basado en la progresividad, la eficiencia y el acompañamiento al sector productivo bonaerense.