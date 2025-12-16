Impulsan una ley para garantizar la protección de la Reserva Laguna de Rocha

La iniciativa del legislador, que es oriundo de ese distrito, propone incorporar la delimitación exacta del humedal mediante un mapa oficial y avanzar con su zonificación interna, de modo que la protección del área quede establecida de manera inequívoca y con alcance legal.

En los fundamentos, Domenichini señala que "la Ley 14.488 de 2012 la declaró Reserva Natural Provincial, pero dejó pendiente la demarcación precisa y zonificación de la reserva, lo que obstaculiza la efectiva protección de los ecosistemas naturales y demora la adopción de medidas de acción positiva por parte de la Autoridad de Aplicación tendientes a la restauración recuperación de ambientes, a la vez que mantiene en estado de indefinición la proyección concreta de los alcances de la declaración sobre los inmuebles de los propietarios linderos".

Por ello, propone la incorporación de un artículo que fija que la demarcación de la reserva será la que conste en el Mapa Oficial de la Reserva Laguna de Rocha, incluido como Anexo I. Ese límite exterior coincidirá con la línea de ribera ya demarcada sobre las parcelas citadas en la ley y tendrá carácter de límite jurídico-ambiental.

A su vez, el texto que lleva la firma de Domenichini incorpora un artículo que ordena la zonificación interna de la Laguna de Rocha, ya que según lo establecido, dentro de los límites externos previstos en el mapa oficial, deberán definirse una zona intangible, una zona de amortiguación y una zona experimental, en consonancia con el artículo 13 de la Ley 10.907. Se trata de una segmentación que permitirá establecer reglas específicas de manejo y niveles diferenciados de restricción de actividades.

Además, establece que el Mapa Oficial deberá ser publicado tanto en el Boletín Oficial como en el Sistema de Información Territorial de la Provincia. Con esa medida, la demarcación pasará a estar disponible de manera formal para organismos públicos, propietarios lindantes y actores vinculados a la gestión ambiental, lo que contribuirá a evitar interpretaciones contradictorias sobre los alcances de la reserva.

Asimismo, la iniciativa fija que la Autoridad de Aplicación será designada por el Poder Ejecutivo provincial, con el fin de garantizar que los organismos competentes puedan avanzar en acciones de conservación, restauración y fiscalización, que hoy se ven limitadas por la ausencia de una demarcación precisa.

Vale recordar que hace más de un año, tal como publicó este medio en junio de 2024, ambientalistas denunciaron el avance de las usurpaciones y rellenos clandestinos que están destruyendo esta reserva, como la precariedad en la que viven estas personas, entre los que se registran casos graves de asma, sarna y tuberculosis.

La denuncia fue presentada durante una reunión del Comité de Gestión de la reserva en el Palacio comunal, en la que se encontraban presentes los secretarios de Gobierno y de Ambiente echeverrianos, Alejandro Bonomo y Claudio Molero, quienes sorprendentemente les confirmaban que el "el Municipio no iba a intervenir".

En esa área pueden verse casas que "parecen flotar" sobre el agua y cómo, con otros recursos e ingeniería, están levantando pilotes en la laguna para construir en altura, mientras que con la llegada de más tierra y escombros, se siguen formando calles que facilitan la creación de nuevos asentamientos, fue parte de la exposición que hicieron los miembros de las asociaciones Vecinos Autoconvocados por la Laguna de Rocha, Colectivo Ecológico Laguna de Rocha, Asociación Civil El Puente Verde, Centro Cultural Metamorfosis y vecinos de 9 de Abril que habrían participado de aquel encuentro.