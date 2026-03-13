Inauguraron la primera etapa de la remodelación de la estación de trenes Ezeiza

La obra, financiada con fondos municipales, busca modernizar el nodo de transporte y dinamizar la economía local. El intercambiador Papa Francisco suma locales para emprendedores del distrito.
Las autoridades del municipio de Ezeiza inauguraron la primera etapa de la remodelación de la estación de trenes de la ciudad cabecera del distrito de la Línea General Roca (LGR) y el Intercambiador Paseo Comercial Papa Francisco. La obra apunta a transformar la experiencia de viaje de miles de usuarios y generar nuevos polos de consumo en el corazón del distrito.
La intervención técnica incluyó la construcción de nuevas paradas de colectivos, zonas de descanso, señalización renovada y parquización. Un aspecto distintivo de la obra es la incorporación de sistemas de calefacción en las áreas de espera, diseñados para mejorar el confort de los vecinos durante los meses de invierno.
Durante la inauguración, el intendente Gastón Granados hizo hincapié en la procedencia de los fondos utilizados para la ejecución del proyecto, marcando un posicionamiento claro sobre la administración de los recursos locales.
"Esta es una obra que logramos continuar con fondos propios y que va a seguir avanzando hasta su finalización", afirmó Granados, quien además vinculó la infraestructura con el bienestar ciudadano: "Queremos que nuestros vecinos que esperan el colectivo puedan hacerlo en un lugar lindo, moderno y seguro. Si viajás seguro, viajás mejor".
El jefe comunal subrayó que la decisión de sostener la obra pública con presupuesto municipal responde a la necesidad de no frenar el crecimiento de Ezeiza, garantizando que el entorno de la estación sea funcional tanto para el pasajero como para el comerciante.
En paralelo, se realizó el corte de cintas de los primeros locales del Paseo Comercial Papa Francisco. El nuevo espacio busca dinamizar la microeconomía regional al ofrecer a emprendedores y comerciantes locales puestos de "gran nivel" en una zona de alto tránsito peatonal.
Desde la Cámara de Comercio de Ezeiza, las autoridades que acompañaron la recorrida celebraron la iniciativa. "Es un lugar que abre nuevas oportunidades para emprendedores que, con esfuerzo y compromiso, continúan apostando al desarrollo del distrito", señalaron desde la entidad gremial empresaria.
En términos de prevención ciudadana, toda la zona remodelada ha sido integrada al sistema de vigilancia local. El predio cuenta con cámaras de alta resolución que son controladas en tiempo real desde el centro de monitoreo municipal, lo que permite una respuesta rápida ante cualquier incidencia en el centro de transbordo.
La jornada concluyó con la confirmación de que los trabajos continuarán en etapas sucesivas hasta alcanzar la remodelación total del entorno ferroviario, consolidando ese intercambiador como uno de los más modernos de la región sur.
La estación Ezeiza es cabecera del servicio de trenes eléctricos que la conecta con Plaza Constitución y del diésel que la vincula con Cañuelas, donde desde se puede continuar hasta San Miguel del Monte. El que unía con Lobos se encuentra suspendido a raíz de los trabajos de renovación de la vía única entre Empalme Lobos y Lobos, en el marco de una obra que se extiende entre Las Heras y Lobos, del ramal Merlo-Lobos de la Línea Sarmiento.
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