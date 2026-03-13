Inauguraron la primera etapa de la remodelación de la estación de trenes Ezeiza

El jefe comunal subrayó que la decisión de sostener la obra pública con presupuesto municipal responde a la necesidad de no frenar el crecimiento de Ezeiza, garantizando que el entorno de la estación sea funcional tanto para el pasajero como para el comerciante.

En paralelo, se realizó el corte de cintas de los primeros locales del Paseo Comercial Papa Francisco. El nuevo espacio busca dinamizar la microeconomía regional al ofrecer a emprendedores y comerciantes locales puestos de "gran nivel" en una zona de alto tránsito peatonal.

Desde la Cámara de Comercio de Ezeiza, las autoridades que acompañaron la recorrida celebraron la iniciativa. "Es un lugar que abre nuevas oportunidades para emprendedores que, con esfuerzo y compromiso, continúan apostando al desarrollo del distrito", señalaron desde la entidad gremial empresaria.

En términos de prevención ciudadana, toda la zona remodelada ha sido integrada al sistema de vigilancia local. El predio cuenta con cámaras de alta resolución que son controladas en tiempo real desde el centro de monitoreo municipal, lo que permite una respuesta rápida ante cualquier incidencia en el centro de transbordo.

La jornada concluyó con la confirmación de que los trabajos continuarán en etapas sucesivas hasta alcanzar la remodelación total del entorno ferroviario, consolidando ese intercambiador como uno de los más modernos de la región sur.

La estación Ezeiza es cabecera del servicio de trenes eléctricos que la conecta con Plaza Constitución y del diésel que la vincula con Cañuelas, donde desde se puede continuar hasta San Miguel del Monte. El que unía con Lobos se encuentra suspendido a raíz de los trabajos de renovación de la vía única entre Empalme Lobos y Lobos, en el marco de una obra que se extiende entre Las Heras y Lobos, del ramal Merlo-Lobos de la Línea Sarmiento.